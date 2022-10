Het lekprikken van autobanden en het bekladden van kunst is niets anders dan geweld

Deze week werd in het Zuid-Franse Orthez een absoluut warmterecord geregistreerd: 33,8 graden. Ik kneep in mijn vel en mijn hoofd duizelt. Ook al zou men in Nederland (gisteren tot 19 graden terwijl op 13 oktober 1975 de eerste sneeuw was al gevallen) een zucht van verlichting laten ontsnappen: hier wordt een vracht aan kubieke megameter gas bespaard. Maar het besef dat een mogelijke catastrofe op ons afkoerst is eerder op zijn plaats.

Moet ik dan toch, om mijn besef te vergroten, door de aan het wegdek vastgelijmde activisten van Extinction Rebellion (ER) op de A12 worden geblokkeerd? De gemeente Den Haag noemde deze actie ‘levensgevaarlijk’. De steeds radicalere acties van klimaatactivisten hebben iets pathetisch. Maar bovenal ook iets nutteloos. Hun lijm zal ons geen temperatuurdaling brengen (filerijden, nog meer CO 2 ) maar zijn bedoeld ‘om zoveel ophef mogelijk te realiseren’.

En dan die tomatensoep. Activisten van Just Stop Oil hebben vorige week in museum The National Gallery in Londen blikken tomatensoep over het schilderij Zonnebloemen van Vincent van Gogh gegooid. Dapper. Geen schade aan de schilderij, dat achter een glazen plaat zat. Die trend zie je nu tot aan Italië, waar klimaatactivisten zich aan de lijsten van meesterwerken vastlijmen. Laverend tussen bezigheidstherapie, klimaatvandalisme en egotripperij worden activisten steeds meer contraproductief.

Is het dan klimaat tegen kunst? Ik las in een column in de NRC dat acties zoals in The National Gallery lijken op ‘twee linkse hobby’s die elkaar besmeuren; rechts zal lachend aan de zijlijn staan’. De onsamenhangende tirades die Phoebe Plummer, een van die twee activisten van Just Stop Oil, vastgelijmd en knielend voor het schilderij van Van Gogh, uit het hoofd reciteerde, is verontrustend: ‘Wat is er meer waard, kunst of leven? Is het meer waard dan eten? Maakt u zich meer zorgen over de bescherming van een schilderij of over de bescherming van onze planeet en van mensen? Die kunnen het niet eens zich veroorloven om een blikje tomatensoep op te warmen.’

Hier wordt alles door elkaar gehaald: kunst, klimaat, armoede. Plummer noteerde dat er geen schade aan het schilderij is toegebracht. Maar de symboliek is wel vernietigend, want zelfs kunst moet het bij die warhoofden met hun warrige betoog ontgelden. Kunst, standbeelden, boeken, films dienen beklad te worden om de onverdraagzame woke retoriek kracht bij te zetten.

Deze actie werd wereldwijd veroordeeld. Ook binnen de groene beweging. Yannick Jadot, kandidaat voor de Franse groenen bij de laatste presidentsverkiezingen, noemde de soep op de zonnebloemen idioot: “Het klimaat verdient beter dan deze imbeciele karikatuur”. Maar in Het Parool deze week was Jelle de Graaf, ‘campaigner’ bij Extinction Rebellion, lyrisch. Samen met Harriët Bergman schreef hij: ‘Deze actie kreeg meer media-aandacht dan de duizenden SUV-banden die lekgeprikt zijn’.

Geweldloze acties? Het lekprikken van duizenden autobanden en het bekladden van kunst is niets anders dan geweld. Die ‘campaigner’ van Extinction R. heeft toch iets gevonden om de tomatensoepactie te rechtvaardigen: ‘De keuze voor The National Gallery kan verdedigd worden met het argument dat die recent nog werd gesponsord door British Petroleum’. Wat is er duurzaam aan kunstvandalisme?

