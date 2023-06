Het landbouwakkoord is geklapt – hoe kunnen we verder?

Met de crash van het akkoord zijn onze problemen bepaald niet verdwenen.

Verder praten was zinloos, concludeerde voorzitter Van der Tak van landbouworganisatie LTO. Daardoor crashte het landbouwakkoord, dat had moeten helpen bij verduurzaming. Een ongelofelijk trieste dag, noemde landbouwminister Adema de dinsdag van de crash. “Triest voor de landbouw, de natuur en jonge boeren.” Volgens velen, onder wie veel boeren, was hij tot het uiterste gegaan. Maar er is ook vreugde bij boerenleiders die nu hopen op het ‘boerenverstand’.

Op de langste dag van het jaar kijk ik om me heen. Ja triest, wat is nu de toekomst voor het platteland van Salland met zo’n 600 boerenbedrijven? Wat is het vooruitzicht voor de koeien in het weiland, waarmee ik praat. Zich van geen onheil bewust staan ze te grazen of liggen uit te buiken. De omgekeerde vlaggen zijn bijna verdwenen, de onrust is gebleven. No farmers, no food, no future, waarschuwt een bord voor een boerderij. Het gevoel dat de essentie van het boerenbestaan wordt genegeerd, is er nog steeds.

Wat ik ook zie, zijn geel-oranje velden bespoten met glyfosaat, waar lelies groeien voor de export naar Portugal, op steenworp afstand van het beschermde natuurgebied. Je hoeft geen expert te zijn om te constateren dat flora en fauna er lijden onder de verstikkende mens.

Sommige boerenleiders hopen nu op het ‘boerenverstand’

En in de plaatselijke krant lees ik dat een grote varkenshouder toch een vergunning krijgt voor uitbreiding. Een zogeheten gesloten bedrijf dat nu geen biggetjes meer naar Duitsland zal vervoeren om daar te worden afgemest. Tja, minder uitstoot van veevervoer?

Al zijn er honderden voorbeelden in het land dat kringlooplandbouw zonder kunstmest en met minder krachtvoer haalbaar is, vooralsnog lijkt het voor veel andere boeren vooral een niche. Meermaals wijzen zij op het ontbreken van perspectief.

De voorzitter van LTO Salland gaat ervan uit dat over een jaar al honderden boeren zijn verdwenen. Er zijn nog maar twee opties, doorgaan in grote onzekerheid met het risico op faillissement of helemaal stoppen, zegt hij in dagblad De Stentor.

Een van de pijnpunten bij de onderhandelingen was dat er geen garanties kwamen voor hogere prijzen voor hun producten. Gaan supermarkten en consumenten meer betalen? Dat bleef ongewis. LTO haalde aan dat boeren in het winkelschap moeten concurreren met buitenlandse collega’s die goedkoper kunnen leveren omdat er minder eisen aan hen worden gesteld. Ze willen vergoedingen voor natuur- en landschapsbeheer. Logisch, inkomenszekerheid is voor boeren net zo belangrijk is als voor ieder ander.

Maar wat betekent het dat het polderen, waar het buitenland soms jaloers naar keek, niet meer blijkt te werken, en de samenleving polariseert? Zijn mensen er nog toe te brengen er samen de schouders onder te zetten in deze klimaatcrisis?

Is er nog een uitweg, denkt u?