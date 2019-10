Het lamleggen van het hart van de democratie kunnen we beter aan mensen in Ecuador of Hongkong overlaten

In een column in wording werkte ik gisteren aan mijn stelling van de dag: in het doorgaans vreedzame Postzegel aan Zee kan het er ook best grimmig aan toe gaan. Maar toen sijpelden de eerste berichten door over de aanslag bij een synagoge in Halle door terroristen in militaire kledij. Mijn eerste gedachte was verontrustend: dreigt Duitsland weer door zijn oude demonen te worden verscheurd? Tijd om een antwoord te formuleren was er niet want op het ratelende internet rolden al de tanks van de Turkse alleenheerser Erdogan om de Koerden te verpletteren. Hiervoor was maar een tweet van Trump nodig. Een impeachment-proce­dure voor dubieuze telefoontjes en combine tegen een politieke tegenstander (Joe Biden) lijkt hiermee vergeleken een peuleschil. Bestaat er in het Amerikaanse democratische arsenaal dan echt niet een versnelde afzettingsprocedure voor presidenten die tegen hun bondgenoten (de Koerden) hoogverraad plegen?

Omdat ik nog geen antwoord had op die vragen, keerde ik terug naar Nederland. De relatieve grimmigheid hier zit in de golven van razernij van onze boeren. Nu al hebben ze een nieuwe doelstelling voor volgende week aangekondigd: blokkeren of bezetten van het Binnenhof. Het lamleggen van het hart van de democratie is niet iets dat een rechtsstaat zou moeten tolereren, dunkt me. Ook al is dit hoogst symbolisch. Dat soort acties kunnen we beter aan mensen in Ecuador of Hongkong overlaten. Bovendien geven naam en logo van de boerenorganisatie die het Binnenhof wil bezetten een ongemakkelijk gevoel: die twee gekruiste vorken op het schild van Farmers Defence Force (FDF) zijn mij te agressief. Had daar maar een glimlachende melkkoe of een tractor gezet. Bovendien is het Engels overbodig als je toch aan primaire identiteitspolitiek van eigen bodem wil doen.

Jonglerend in de leegte

Op weg naar Den Haag willen de ‘farmers’, net als in de film ‘Star Wars’, hun ‘force’ doen gelden. Maar dan in Bilthoven bij het RIVM dat volgens FDF ‘de boel bedondert’ met zijn stikstofberekeningen. Een vertegenwoordiger van de force noemde het RIVM gisteren in Tubantia ‘een corrupte bende’.

Aan de overkant wordt weinig gedaan om de razernij van de boeren te dempen. Neem nou de schrijfsels van oud-GroenLinks-parlementariër Zihni Özdil die in een NRC-column boeren ‘rijke landbouwuitkeringstrekkers’ noemde. En in een tweet vervolgde: ‘Het is mijn heiligste overtuiging – de statistiekmatige feiten onderschrijven het – dat zogenaamde ‘boeren’ best weinig uitvoeren. Lui wil ik niet zeggen, maar ze houden wel hun hand op en worden rijk met subsidies. Uw en mijn belastingcenten.’ Misschien had Rob Jetten olie op de boerengolven kunnen gieten. Maar de D66-leider koos ervoor om bij diverse dagbladen een paginagrote advertentie te kopen om zijn eigen navel te kietelen en zijn eerste jaar leiderschap te vieren. Lachend en jonglerend in de leegte maakte hij ons deelgenoot van het idyllische Nederland dat hij voor ons klaarstoomt: Utopia aan de Noordzee wordt de nieuwe naam.

