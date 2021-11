Het lag aan het algoritme? Het algoritme zijn we zelf

We hebben een echt land en dat land heeft een echt machtscentrum, voorzien van regering, parlement, rechters en een uitvoerend apparaat. Maar het is raar, het is alsof deze gremia voortdurend van alles overkomt, alsof ze op de belangrijkste kruispunten niet zelf achter het stuur zitten of net op tijd uit de auto zijn gesprongen.

Het land verkeert door corona in een ongekende crisis, niet eerder botsten fundamentele waarden zo hevig, maar het is niet de regering die regeert, zij verschuilt zich achter het OMT. Er is nog een ongekende crisis, die van het klimaat, en de demissionaire premier zegt Nederland ‘wereldkampioen duurzaamheid’ te willen maken.

Maar hij laat onvermeld welke prijs daarvoor betaald moet worden en als het straks mislukt is, zal het ongetwijfeld aan de omstandigheden hebben gelegen, niet aan hem. Intussen krijgt het parlement, zo was het in elk geval de laatste jaren, ook geen vat op de grote kwesties, omdat het politieke primaat bij de regering is komen te liggen.

The devil made me do it

En gaat het fout bij de uitvoering, ik noem alvast het vreselijke woord ‘toeslagen’, dan wijzen politici en ambtenaren naar elkaar, zodat niemand verantwoordelijk is voor wat dan ook. Van de rechterlijke macht, in de geval de afdeling bestuursrecht van de Raad van State, moet de burger het ook niet hebben.

“Het bestuursrecht gaat er – in algemene zin – vanuit dat overheidsinstanties rechtmatig te werk gaan”, zei voorzitter Bart Jan van Ettekoven in januari in Trouw. Deze week kwam hij daarop terug, en dat is mooi, maar we moeten ook concluderen dat het lang duurde voor de ernst van de toestand tot hem doordrong.

Wat de Belastingdienst overkwam, zo lazen we gisteren, was dat de algoritmes voor fraudecontrole de bocht uit vlogen. Op zoek naar zoveel mogelijk toeslagen-fraudeurs, kwamen deze algoritmes buitenproportioneel vaak uit bij lage inkomens, en dat deden ze ‘zelflerend’.

Het klonk als een typisch geval van ‘the devil made me do it’, alsof de computer uit eigen beweging achter de meest kwetsbare burgers aan was gegaan. Terwijl het de ambtenaren zelf waren die de algoritmes loslieten op de lage en niet op de hoge inkomens.

Het is maar op welke ‘indicatoren’ je laat zoeken. Zet je de schijnwerpers op een tevoren gekozen groep, dan zal daar onvermijdelijk meer fraude aan het licht komen dan bij andere, en die uitkomst is dan weer aanleiding voor nog meer controle, en zo steeds verder.

Het is geen toeval

Met andere woorden: het resultaat verraadt je eigen vooronderstellingen, zo niet vooroordelen. Dat is overigens niet alleen een statistische wetmatigheid, het geldt ook niet-cijfermatig. Wat ons maatschappelijk overkomt, verraadt onze keuzes, zelfs als ze niet als keuzes worden herkend.

Het is geen toeval dat het aantal miljonairs in Nederland voor het zesde jaar op rij is toegenomen, tot 278.000 huishoudens. En het is geen toeval dat via Nederlandse brievenbusfirma’s 4500 miljard euro werd doorgesluisd, terwijl slechts 650 miljoen werd afgedragen aan de fiscus. Het algoritme zijn wijzelf.