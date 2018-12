Het Klimaatakkoord moet de pijn beter verdelen

De meest opvallende afwezige in de kerstboodschap die de koning dinsdag uitsprak, was het milieu. Zeker in vergelijking met de ‘groene toespraak’ die zijn moeder Beatrix al dertig jaar geleden uitsprak en die deze week in deze krant werd aangehaald. Mogelijk heeft de verdeeldheid die in het land is ontstaan, gemaakt dat Willem-Alexander zijn handen niet aan het onderwerp heeft willen branden.