Het Klimaatakkoord is sowieso waardeloos

Het concept-klimaatakkoord legt de kosten vooral bij individuele burgers en huishoudens. Daarom neemt VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff afstand: “Ik heb geen akkoord! Er hebben mensen een akkoord met zichzelf gesloten en dat hebben ze aan de politiek overhandigd.” Wat hij zegt, is nonsens, het afgelopen najaar heeft Rutte zijn ambtenaren opdracht gegeven de gesprekken aan de klimaattafels zoveel mogelijk te sturen en waren zijn auto- en andere lobbygroepen volop vertegenwoordigd.

Voor Rutte III telt kennelijk maar één soort klimaat: het ves­ti­gings­kli­maat. Ten koste van alles dient onze con­cur­ren­tie­po­si­tie als export- en dis­tri­bu­tie­land behouden te blijven

Maar... wat als Dijkhoff het tegenovergestelde had beweerd? Als onze Klaas plechtig had beloofd dat hij het volledige ontwerpakkoord tot inzet wil maken van het toekomstige kabinetsbeleid en de uitvoering daarvan voortvarend ter hand wil nemen, schouder aan schouder met coalitiegenoten en oppositiepartijen? Zelfs dan is het hele akkoord een doodgeboren kindje, gezien de beleidsvoornemens van de vier coalitiepartijen inzake transport, distributie en agrarische industrie. Die voornemens betekenen een regelrechte, structurele sabotage van het akkoord.

Ecomodernisme Voor Rutte III telt kennelijk maar één soort klimaat: het vestigingsklimaat. Ten koste van alles dient onze concurrentiepositie als export- en distributieland behouden te blijven. Conform de eisen van de belangengroepen die de vier regeringspartijen bedienen. Boeren voor CDA en ChristenUnie, (grote) bedrijven voor VVD en D66. De gevolgen van dit beleid? Het aantal voertuigen blijft groeien. Net als de Rotterdamse haven (derde Maasvlakte) en het aantal passagiers en vluchten via Schiphol en regionale vliegvelden als Lelystad. Evenals de distributiecentra – Rutte zelf smeekte het Chinese Alibaba om een nieuw megacenter – die weer zorgen voor meer busjes en vrachtauto’s op de overbelaste wegen. Naast al het extra verkeer dat de schaalvergroting en de productieverhoging in de agrarische sector veroorzaken. De sector die daarnaast verantwoordelijk is voor een substantiële CO2-uitstoot via veenweiden. Die uitstoot kan gereduceerd door een hogere grondwaterstand – ook gunstig voor de droogtebestrijding – maar daar zijn de boeren tegen. Dit regeringsbeleid zorgt dus in de toekomst voor veel meer CO2-uitstoot. Het kabinet heeft echter een panacee hiervoor. Het ‘ecomodernisme’, aangevoerd door de Wageningse hoogleraar Louise Fresco. Alle auto’s en vliegtuigen elektrisch en van lichtere materialen. ­Geluidloos en schoon. Geen biologische landbouw en veeteelt, dat vinden boeren te duur, maar gentechnologische.

Dwingen De ministers Van Nieuwenhuizen en Schouten rekenen zich ecomodernistisch rijk met allerlei slimme technologieën die dikwijls het stadium van de tekentafel nog niet zijn gepasseerd. Terwijl de slimme technologieën die al wel bestaan – filters voor de chemische ­industrie, brandbeveiliging voor mega­stallen – door de bedrijven in kwestie als te duur worden afgewezen. Het bedrijfsleven zou dus via wetten en regels door de overheid tot die nieuwe technologieën moeten worden gedwongen, maar dat botst weer met de neoliberale marktideologie. Elektrificatie van voertuigen lost het fileprobleem niet op door het al maar groeiende transport van en naar vliegvelden, de haven, de distributiecentra en de mega-stallen. Grotendeels naar het buitenland. Want dat is het cruciale probleem: het kleine, dichtbevolkte Nederland als doorvoer- en exportland met de grootste agrarische productie ter wereld na de VS. Schiphol is vooral een hub voor passagiers die nooit een voet op Nederlandse bodem zetten. De goederen die aankomen in Rotterdam en onze distributiecentra, gaan door naar Londen, ­Parijs en het Ruhrgebied. De werkelijke transitie die Nederland zou moeten ­maken, is die naar een kwalitatieve economie die vooral onze interne behoeften bedient. Een paar maatjes kleiner, maar veel duurzamer.

