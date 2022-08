Het klimaat verandert, waarschuwen de Republikeinen. Het belastingklimaat

Wat moet je als politieke partij doen als je tegenpartij een wet door het parlement krijgt die een forse bijdrage levert aan een oplossing van het klimaatprobleem, en ook nog de medicijnprijzen verlaagt? Je zoekt naar kruimels. Slecht smakende kruimels.

De Republikeinen hebben zo’n kruimel gevonden in de klimaatwet van de Democraten. Die werd vrijdag door het Huis van Afgevaardigden aangenomen, met net als eerder in de Senaat alle Republikeinse stemmen tegen.

Hij gaat nu naar president Joe Biden ter ondertekening. Zodra dat gebeurd is, riepen de Republikeinen deze week in koor, begint voor gewone Amerikanen de ellende: een gigantisch leger belastinginspecteurs zal uitzwermen over het land en onschuldige, minvermogende Amerikanen aan de tand gaan voelen: speciale inspectie! Invorderingsrente! Boete! En de wurgende greep van de staat zit weer wat strakker om de keel van de burger.

“Ze komen achter ze aan”, zei bijvoorbeeld de Republikeinse senator Marco Rubio onheilspellend. “Ze gaan achter de mensen aan die zich geen leger van advocaten en accountants kunnen permitteren om zich de belastinginspecteurs van het lijf te houden. Duizenden belastinginspecteurs, terwijl er niet genoeg politieagenten zijn om op misdadigers te jagen.”

Dat er in de ‘Inflatiereductiewet van 2022", zoals de wet officieel heet, iets over de belastingdienst staat, is niet zo vreemd als het lijkt. Die wet kost veel geld. Er gaan in tien jaar honderden miljarden naar subsidies voor schone energie en zorgverzekeringen.

Dat geld moet ergens vandaan komen, en dan niet uit een verhoging van de staatsschuld eiste Joe Manchin, een nogal conservatief lid van de Democratische senaatsfractie, wiens stem niet gemist kon worden.

En dus bevat de wet een minimumbelasting voor bedrijven en nog wat andere aanpassingen in tarieven. En een forse verhoging van het budget van de belastingdienst. Want als die meer geld krijgt, denken de Democraten, en weten ze bij de belastingdienst, komt er een veelvoud van die investering extra binnen.

‘Belastinggat’

Worden de Amerikanen dus uitgeschud om de klimaathobby van de Democraten te betalen, zoals de Republikeinen roepen? Dat is maar hoe je het bekijkt. De Democraten wijzen op het sterk gegroeide ‘belastinggat’, het verschil tussen wat de staat zou krijgen als iedereen braaf zijn aangifte invulde en het bijbehorende bedrag overmaakte, en wat er in de praktijk gebeurt. Regelmatige controles houden de belastingbetalers bij de les, maar die zijn er steeds minder.

Dat komt doordat er de afgelopen jaren flink is bezuinigd op de belastingdienst. Met name de Republikeinen hadden daar een handje van. Ze beloven hun kiezers graag lagere belastingen en meer geld uitgeven aan de belastingdienst is dan lastig uit te leggen.

In 2010 had de dienst ongeveer 100.000 mensen in dienst, nu nog maar 80.000. Terwijl het budget in die periode met 15 procent slonk, steeg het aantal belastingbetalers met 14 procent.

En de gevolgen zijn merkbaar: de gemiddelde Amerikaan had tien jaar geleden een kans van bijna 1 procent om in een willekeurig jaar een controle te krijgen. Nu is dat nog maar 0,25 procent.

Degenen die zich zenuwachtig moeten maken over een opeens weer vitale belastingdienst zijn degenen die een te laag inkomen opgeven, of onterechte aftrekposten. Die zijn er heel veel, in alle inkomensgroepen, en dat geeft de Republikeinen hoop dat het belastingdeel van de nieuwe wet veel kiezers afschrikt.

De Democraten doen hun best die angst te bezweren. Minister van financiën Janet Yellen heeft de belastingdienst opdracht gegeven het aantal controles van mensen met een inkomen van minder dan 400.000 dollar niet te laten stijgen.

Het geld gaat dus naar extra mensen die extra controles zullen uitvoeren op rijke Amerikanen en grote en kleine bedrijven. En naar nieuwe computersystemen. En naar gewoon voldoende papier. Zodat, zoals tv-netwerk NBC van een inspecteur hoorde, het personeel het niet van huis hoeft mee te nemen.

Bas den Hond is correspondent in de VS en schrijft wekelijks een column.