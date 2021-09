Het klimaat duldt geen uitstel meer: stikstofkanon Tata Steel moet groener

De omwonenden van Tata Steel wisten het natuurlijk al lang: Tata Steel is een enorme viespeuk. Ze hebben decennialang tegen de fabriek geprotesteerd, maar krijgen nu pas gelijk. In april rapporteerde de GGD bijvoorbeeld dat inwoners van de IJmond veel vaker bij de huisarts aankloppen met serieuze gezondheidsklachten. Ook chronische hartkwalen, longkanker en diabetes komen daar vaker voor. En afgelopen week kwam daar het rapport van het RIVM bij, met een duidelijke boodschap: uit oogpunt van gezondheid moeten we dit bedrijf zo niet willen. Een even opmerkelijke als schokkende boodschap, want het bedrijf opereert wél binnen de verstrekte milieuvergunningen. Daarin is het belang van de volksgezondheid, zo blijkt nu, onvoldoende terug te vinden.

Reparatie van deze ernstige omissie is ingewikkeld – want een aangelegenheid voor de gehele Europese Unie. En al zeggen sommige deskundigen dat Nederland best op eigen houtje de normen wat kan aanscherpen, het is de vraag of zo’n Alleingang juridisch houdbaar is. Die vraag moet dus wel met voorrang worden beantwoord, ook omdat het investeringsplan van Tata Steel om de milieu-uitstoot te verminderen pas over enkele jaren soelaas biedt, terwijl de omwonenden al lang genoeg in de ellende zaten. Is dat investeringsplan niet sneller uit te voeren? Vragen vragen vragen. Nu nog de antwoorden.

In Den Haag ligt nu, nadrukkelijker dan ooit te voren, de toekomst van Tata Steel op tafel. Want er speelt ook de kwestie hoe van het CO 2 -kanon aan de Noordzee een moderne energieneutrale fabriek is te maken. Het klimaat duldt immers geen uitstel en anders is er wel Milieudefensie, dat na de gewonnen Shell-rechtszaak haar vizier heeft gericht op de staalfabrikant.

Ook daarbij is een oplossing op korte termijn niet in zicht: grootschalige opslag van broeikasgassen in de zeebodem is duur én experimenteel en de omschakeling naar waterstof – geproduceerd met windenergie, voor de kust van IJmuiden – doe je ook niet van vandaag op morgen. Wel is duidelijk dat als deze problemen in samenhang worden opgelost, de winst enorm kan zijn.

Schone energie voor Tata zorgt voor betere luchtkwaliteit, de omschakeling van steenkool naar gas als transitiebrandstof is dan ook het overwegen waard. Want hoe je het ook wendt of keert, sluiting van de staalfabriek is niet erg aantrekkelijk. Het betreft een grote werkgever en voor een geavanceerde economie met grote exportbelangen is sluiting van het bedrijf een hoge prijs. Het is alleen noodzakelijk de oude economie zo snel mogelijk achter ons te laten. Op welke termijn dat precies kan, en wat daarvoor nodig is, moet het kabinet duidelijk maken. Met voorrang natuurlijk.