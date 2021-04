Het kind van Pim Fortuyn is volwassen geworden

Ik popel om de eerste vaccinprik te krijgen. In de brief die ik zojuist heb gekregen, staat helder beschreven dat het Nederlandse farmaceutische bedrijf Jor en Ollon goedkeuring heeft gekregen om alle Nederlanders tegen het stemveevirus te vaccineren. Het stemveevirus verspreidt zich razendsnel en lijkt erg besmettelijk te zijn. Miljoenen mensen lopen al rond met deze kwaal. Het lijkt me goed dat we allemaal het vaccin krijgen. In de bijsluiter staan de volgende bijwerkingen: gevoel van irritatie bij het nog vier jaar moeten volhouden met premier Rutte, gehoorschade door het getoeter van Baudet en Wilders, veel jeuk door te veel landbouwgif en op je netvlies gegraveerd een zwarte fractievoorzitter in de Tweede Kamer gedurende vier jaar. Hebt u deze brief ook ontvangen?

Eén april!

Het is precies twee weken geleden dat de Hollandse kiezers een coup pleegden. Ja, een coup. Het kabinet is gevallen voor het plegen van het grootste politieke misdrijf in Nederland: de toeslagenaffaire. Toch werd het door de kiezers dik beloond. Als dat geen coup is dan weet ik het niet meer. Ook beloonden de kiezers een rechts-extremistische partij die antisemitisme, racisme en seksisme normaliseert met zes extra zetels. Het mandaat ligt er: ga zo maar door. Daarnaast komen kleine rechts-populistische politici in de Kamer van wie sommigen waarschijnlijk Mein Kampf op hun nachtkastje hebben liggen. Deze nieuwe rechtse teams komen de oudjes in de Kamer versterken. Lekker is dat. Hoewel er gejuich is voor rechts, zien we een kleiner domper bij hun aanvoerder; hij verliest drie zetels. Misschien wel omdat de God van de islam hem beu is.

Hoopgevende woorden van Nelson Mandela

Als er een vizier op het midden bestaat, dan ontkom ik er niet aan dat rechtse koekeloerders een sticker op mijn raam plakken met de tekst: “deze locatie wordt geobserveerd”. Ik ben een man van het midden, en die mening draag ik graag uit. We vinden elkaar altijd in het midden. Maar als ik mijn sympathie moet uitspreken tussen links of rechts dan kies ik voor links. Eén van de redenen is dat links makkelijker naar het midden schuift en ik vind dat we voor elkaar moeten zorgen. Eenmaal geparkeerd op rechts is het erg lastig om het midden te vinden. Want rechts doet niet makkelijk een stapje terug. Voor de duidelijkheid: verwar het midden niet met centrumrechts waar Rutte Nederland in plaatst. In het land van centrumrechts zijn de harten voor driekwart verlamd.

Wat mij hoop geeft in deze tijd van wanhoop zijn deze wijze woorden van Nelson Mandela: “Niemand is geboren om de ander te haten om zijn huidskleur, achtergrond of geloof. Haten is aangeleerd en als je kunt leren haten, kun je ook leren liefhebben. Uiteindelijk is liefde veel natuurlijker dan haat.” Dit doet mij geloven dat ieder mens met linkse idealen is geboren. Rechts word je, links ben je in hart en nieren.

Ik krijg regelmatig de vraag of het me verbaast dat rechts fors heeft gewonnen. Absoluut niet! Ik heb vaker geschreven over de onverdraagzame en niet tolerante meerderheid. Dat rechtse partijen steeds meer zetels krijgen in de Tweede Kamer is slechts de uitkomst van jarenlange polarisatie. Toch lijken veel mensen elke vier jaar te schrikken dat ze veel zetels winnen. Het kindje van Pim Fortuyn vindt zijn volwassenheid. Elke vier jaar schuiven we stukje bij beetje dichter naar zijn rechts-populistische idealen. En doen we niets, dan vermoed ik dat we nog slechts vijf parlementsverkiezingen nodig hebben voordat linkse idealen voorgoed uit de mens zijn verdwenen.