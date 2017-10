Het kalifaat mag dan gevallen zijn, het probleem is nog niet weg

De inname van de ‘hoofdstad’ Raqqa door Syrisch-Koerdische strijders is het sluitstuk van een gestage afbrokkeling van de macht van IS in het Midden-Oosten. Wat in de eerste plaats een zegen is voor de lokale bevolking, die de ergste terreur van de islamitische extremisten heeft moeten ondergaan.

In Irak was de verovering van IS-bolwerken al min of meer voltooid. Door de ontwikkelingen in Syrië van vorige week is er nu geen gebied meer waar de islamitische heilstaat nog in de praktijk kan bestaan. Dus is er ook geen territorium meer dat aantrekkingskracht kan uitoefenen op geradicaliseerde moslims uit Europa of Noord-Afrika, die slechts onder de meest extremistische variant van de sharia willen leven. En dat is pure winst.

Niet dat het extremisme, of de radicalisering onder een deel van de moslims, daarmee verdwenen is. De eerdere ervaringen in Algerije hebben laten zien dat de laatste geradicaliseerden hun ideologie hardnekkig zullen proberen overeind te houden. Voor een deel door zich schuil te houden in de woestijngebieden tot waar het gezag van hoofdsteden - in dit geval Bagdad en Damascus - zich nog niet uitstrekt. Voor een ander deel door zich aan te sluiten bij aanpalende extremistische groepen als Al-Qaida, zoals in Algerije gebeurde met terreurgroepen die ooit grote delen van het land onder controle hadden.