Het kabinet neemt beredeneerde gok: gevaccineerden niet laten lijden onder keus van ongevaccineerden

Het kabinet gokt erop dat het met een beperkt aantal aanscherpingen de coronabesmettingen kan beteugelen en de ziekenhuizen ontlasten. De mondkapjes keren terug op openbare plekken, de coronapas wordt verplicht in onder andere sportscholen, zwembaden, pretparken en musea.

Vorig jaar luidde de kritiek dat er te lang werd vastgehouden aan de vrijheden van de voorafgaande zomer, waardoor uiteindelijk een lockdown onvermijdelijk bleek. De voortekenen zijn nu ook niet gunstig. De maatregelen die dinsdagavond zijn afgekondigd gaan niet zover als sommige critici zouden willen. De keus om stapsgewijs te reageren is in zekere zin wel te begrijpen. Terugkeer naar de anderhalvemetermaatregel zou consequenties hebben voor de culturele sector en de detailhandel. Met name uitbreiding van de coronapas naar het (hoger) onderwijs of de werkvloer (of beide) is een zeer ingrijpende maatregel die niet lichtvaardig genomen mag worden.

De overheid moet alles uit de kast halen

Gevaccineerden hoeven niet te lijden onder de keuze die ongevaccineerden hebben gemaakt. Hoewel gevaccineerde mensen ook besmet kunnen raken, beschermt het vaccin tegen de ernstige gevolgen van het coronavirus zoals ziekenhuisopname of erger. Daarmee ontlast het de zorg. De vaccinatiecampagne is een redelijk succes, Nederland mag zich met een percentage van 84 procent (achttienjarigen en ouder) rekenen tot de subtop van de Europese statistieken. Toch is de strategie niet zaligmakend gebleken. Jongeren, lager opgeleiden, migranten, religieuzen, sceptici: er zijn nog veel groepen waar de percentages fors achterblijven en die nog niet bereikt (of overtuigd) zijn door goede voorlichting. Hier moet de overheid alles uit de kast blijven halen om gericht, via specifieke benadering of het inschakelen van bemiddelaars deze groepen toch te bereiken.

Wat opvalt, is dat het kabinet opnieuw een groot beroep op de eigen verantwoordelijkheid van burgers doet. Die moeten zoveel als mogelijk thuiswerken en de basisregels in acht blijven nemen. De teststraten zijn niet voor niets nog niet ontmanteld, doorlopen met (ook de lichte) klachten zonder een test te doen is niet verantwoord. Nederland volgt hiermee de strategie van indamming en beheersing van de pandemie, en niet van uitbanning van het virus zoals sommige andere landen (met meer én minder succes) doen.

Daarmee neemt het kabinet weliswaar een beredeneerde gok, maar hoopt het tegelijkertijd het begrip voor de maatregelen te behouden en de daling van het vertrouwen in het coronabeleid een halt toe te roepen. Dat lijkt een wijze keus nu zelfs sommige huisartsen niet vrijuit over het vaccin durven praten.