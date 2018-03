Het kabinet moet de sleepwet wijzigen

Het vooralsnog laatste referendum (de Eerste Kamer moet zich nog buigen over het afschaffen van het raadgevend referendum) betekende opnieuw een nederlaag voor een voorstel van het kabinet. Toch is de situatie volstrekt anders dan bij het referendum over het associatieverdrag met Oekraïne.

Dit keer werd het minimale opkomstpercentage ruimschoots overschreden. Er kan geen enkele discussie zijn over de representativiteit van de uitslag nu een meerderheid van de kiezers zich heeft uitgesproken. Bovendien is dit keer in de weken voor het referendum wel een serieuze discussie ontstaan over de voors en tegens.

De uitslag negeren is geen optie, de wet intrekken ook niet

De wet op het raadgevend referendum schrijft nu voor dat het kabinet met een reactie komt en aangeeft wat er verder met de wet moet gebeuren. De uitslag van het referendum negeren, zoals CDA-leider Sybrand van Haersma Buma aan de vooravond van het referendum suggereerde, is in ieder geval geen optie. De wet dan maar intrekken en op de oude voet doorgaan echter ook niet. Daarvoor zijn nieuwe bevoegdheden voor de diensten en een sterk verbeterd toezicht, zoals ook tegenstanders in de campagne toegaven, te belangrijk.