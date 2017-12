Het jaar van de zelfbenoemde verlosser

De tevredenheid over de democratie is hoger dan in 1990 en de Nederlander is over migranten positiever dan toen. Veel reden tot klagen lijkt er niet, want de Nederlandse economie groeit.

En toch is 2017 het jaar van de 'verlossers' geworden: politici die een gitzwart beeld schetsen en zichzelf als de oplossing voor alle onheil zien. In Nederland kwam doemdenker Thierry Baudet in het parlement. Hij verpakt zijn boodschap dat Nederland aan de rand van de afgrond staat in pseudo-intellectuele praat over oikofobie waarvan eigenlijk niemand begrijpt wat dat is. Baudet vindt dat er sprake is van een ziekelijke afkeer van het eigene. Maar ik zie niemand die daaraan lijdt.

Zelfbenoemde verlossers kwamen ook in het Duitse parlement, veroverden de macht in de Verenigde Staten en Oostenrijk, versterkten hun positie in Polen en Hongarije en verloren in Frankrijk.

Vergiftigd debat In die landen vergiftigden zij het debat met hun nationalisme en xenofobie, deden ze hun best zich als democraten voor te doen en verwierpen op verontwaardigde toon elke suggestie dat ze tegen het fascisme aan schurken. Helaas passen ze echter in een traditie waar deze stroming ooit uit voortkwam. Tenminste, als je de eerder door mij aangehaalde fascisme-expert Robert Paxton moet geloven. In die traditie passen volgens hem politici die inspelen op een vermeende volkswoede door het beeld van een enorme crisis op te roepen die alleen zij met onorthodoxe middelen kunnen oplossen. Die crisis komt voort uit bedreigingen van buiten zoals terrorisme en immigranten, of is het gevolg van het doorgeschoten liberale individualisme van de elite.