Het jaar 1968 getuigt: de wereld laat zich niet zo gemakkelijk veranderen

Dat beeld van 1968 zal wel iets te maken hebben met mijn Amerikaanse achtergrond. Washington had in 1968 nog goede hoop dat de Vietnamoorlog gewonnen kon worden en dat de communisten Zuid-Vietnam met rust zouden laten. Het communistische Tet-offensief van 31 januari zou die hoop grotendeels doen vervliegen. Voor de regering van Hanoi was dit offensief in eerste instantie een militaire ramp - tienduizenden communistische soldaten sneuvelden omdat de verdediging sterker was dan verwacht - maar de kracht en het verrassende karakter van de aanval weerspraken het optimisme van de Amerikaanse regering.

Het bleek een omslagpunt voor het Amerikaans publiek, dat het vertrouwen in de oorlog verloor en Johnson geen herverkiezing gunde. Zo begon het jaar 1968. Maar er volgden meer ontluisterende gebeurtenissen. De profeten van een hoopvoller Amerika, Martin Luther King en presidentskandidaat Robert Kennedy, zouden beiden doodgeschoten worden. Grootschalige rellen en chaos bij de Democratische partijconventie in Chicago zouden ertoe bijdragen dat de Republikein Richard Nixon het presidentschap nipt won, waardoor de oorlog in Vietnam nog vier jaar zou worden voortgezet.

Als wereldburgers zijn we nog steeds niet hersteld van het jaar van de grote ontluistering

In de VS ging het er gewelddadig aan toe, maar het politiek bestel als zodanig wankelde niet. Dat gebeurde wel in andere landen. Mao Zedong ontketende een 'culturele revolutie', waarbij gematigde communistische elites gezuiverd werden. In 1968 was deze omwenteling op een hoogtepunt. Ze kostte dat jaar waarschijnlijk een miljoen levens. Deng Xiaoping, toekomstig leider, werd hardhandig aan de kant gezet en zijn zoon werd na marteling uit het raam gegooid, waarbij hij aan beide benen verlamd raakte. Deze excessen, die nu nog vrijwel onbespreekbaar zijn in China, leidden op den duur tot de verwerping van het Maoïsme en tot de marktgerichte hervormingen van Deng.