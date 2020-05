Het is zaak te voorkomen dat ov-reizigers terug de auto in worden gejaagd

Reizen per trein, bus of metro is op zijn zachtst gezegd nogal een uitdaging geworden in deze crisis. Nu scholen opengaan, de gewone dienstregeling per 1 juni hervat wordt en ook elders het dagelijks leven weer op gang komt, ziet het ov zich voor logistieke problemen geplaatst. Ook wanneer, zoals nu, nog maar een klein deel van de gebruikelijke vijf miljoen reizigers van het ov gebruik maakt, is het een enorme klus om de veiligheid en de gezondheid van personeel en reizigers te beschermen, de capaciteit aan te passen en - zeker op de langere termijn - toch voldoende inkomsten te krijgen om het vervoer mogelijk te blijven maken. Het verlies is nu zo’n 180 miljoen euro per maand voor stad- en streekvervoer en NS.

Dat aantal passagiers zal niet snel weer oplopen tot vijf miljoen. Thuiswerken blijft vast gebruikelijk, enkele dagen per week. Met de nodige maatregelen om besmetting te voorkomen, zal de maximale capaciteit ­ongeveer een derde zijn van voorheen, schat brancheorganisatie OV-NL. Dat betekent dat toch honderdduizenden reizigers op den duur niet meer ­dagelijks gebruik kunnen maken van bus, trein of ­metro. De gevolgen hiervan zijn enorm.

Zo wordt de auto weer een aantrekkelijk vervoermiddel, zeker nu de wegen rustiger zijn. In de auto is geen besmettingsgevaar, geen risico van een dichte deur.

Beperkte reismogelijkheden betekent ook meer sociaal isolement voor ouderen. Nog meer dan tevoren zullen die uitsluitend op rustige momenten van de dag kunnen reizen, of helemaal niet meer.

Je moet ervan op aan kunnen dat je zonder veel stress of besmettingsgevaar arriveert

Werknemers, studenten en scholieren die van het ov afhankelijk zijn, moeten ervan op aan kunnen dat ze op tijd, zonder grote stress en zonder besmettingsgevaar op hun bestemming komen. Daarvoor zullen ov-bedrijven extra materieel moeten inzetten, zoals touringcars, kleine bussen en langere treinen. De urgentie van fietspaden voor woon-werkverkeer is alleen maar groter geworden. Werkgevers moeten hierin stimulerend beleid voeren, temeer daar carpoolen niet meer aan de orde is, gezien de norm van anderhalve meter.

Aan de ov-branche de taak de capaciteit aan te passen. Nu nog geldt het advies: reizen per ov is geen uitje. Dat moet het op den duur weer wel kunnen zijn, zeker voor ouderen. Want ‘uitje’ suggereert iets vrijblijvends, terwijl ­sociale contacten, zeker voor wie geen werk meer heeft, een noodzaak zijn. Vooral is het zaak te voorkomen dat reizigers weer vaker voor de auto gaan kiezen. Het heeft enorm veel moeite gekost om mensen uit die auto te krijgen, met een keiharde reden: de luchtkwaliteit. Die is nog altijd urgent. Ov-bedrijven: houd de reiziger uit de auto, maar geef ook ouderen een plaats.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.