Het is zaak de machtige slechteriken niet ná maar nog tijdens hun leven te straffen

De uitwerking van deze gedachte is de Hel van Dante in diens 'De goddelijke komedie', waar naast allerlei ordinaire criminelen en zondaars zoals zelfmoordenaars, dieven, verraders en ander goedkoop spul, ook kwaadaardige vorsten en zelfs pausen zitten te knarsetanden en te wenen.

Bijvoorbeeld paus Nikolaas III, wiens zonden wij misschien grotendeels vergeten zijn, maar Dante niet, want hij komt hem tegen met zijn kop in de aarde en zijn benen brandend uit de aarde, met naast hem machtigen als Attilla de Hun en de Duitse keizer Frederik II en daar weer naast religieuze leiders als de hogepriester Kajafas en zelfs de profeet Mohammed.

Je krijgt de indruk dat je je maar niet te veel moet verheugen op het hoge ambt waartoe je wellicht geroepen wordt

Maar het hiernamaals en daarmee de hel is niet meer wat het is geweest en ook de arme sloebers zijn niet meer wat ze zijn geweest. Daarom is het zaak om de machtige slechteriken niet ná maar nog tijdens hun leven te straffen en het niet aan te laten komen op sisyfusarbeid of erger in het inferno.