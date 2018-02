Het is wikken en wegen bij donorwet

Politici worstelen met het principiële karakter van deze wet - iedereen is in beginsel een donor tenzij je nee zegt - en dat gold ook voor de commentatoren van deze krant.

Dit bleek afgelopen dinsdagmiddag toen we gezamenlijk bespraken hoe de krant deze donorwet moest beoordelen voor een commentaar de volgende dag. De uiteenlopende opvattingen kwamen niet als een verrassing. Bij medisch-ethische vraagstukken is de krant behoudend maar tegelijkertijd niet blind voor ontwikkelingen binnen de wetenschap en veranderende opvattingen daarover in politiek en samenleving.

Worsteling

Die worsteling of je voor of tegen het plan van Dijkstra moet zijn, zag je terug in de interviews die wij de afgelopen weken en eerder bij de behandeling van het voorstel in de Tweede Kamer hadden met voor- en tegenstanders. Het meest pregnant vond ik het mini-interview met tegenstander Charlotte Ariese van de Nederlandse Patiëntenvereniging, afgelopen woensdag. Zij meent dat haar lichaam 'eigendom van God is' en dat betekent dat je 'niet vrij' bent je lichaam te delen met anderen. Tegelijkertijd schetste zij het dilemma van barmhartigheid, vanuit de gedachte dat het afstaan van organen een 'christelijke opdracht is'.

Ontdaan van de religieuze overwegingen, zie je haar opvattingen terug bij mensen die niet of anders geloven. De keuzevrijheid van de mens is principieel, dat mag de overheid niet afdwingen, en datzelfde geldt voor het recht op lichamelijke integriteit. Organen geef je aan de medemens, daar hoort geen dwang van de overheid bij.

Dat was één van de redenen dat Trouw eerder, bij de behandeling in de Tweede Kamer, bezwaren uitsprak tegen het voorstel van Dijkstra. Maar het debat in de senaat deze week riep toch ook weer een nieuw afwegingsmoment op, vanuit de gedachte dat standpunten niet in beton gegoten zijn. Bovendien had Dijkstra toezeggingen gedaan, onder andere over de rol van nabestaanden.