Het is wel weer mooi geweest met die vliegvakanties

Non-flying Dutchman Lees verder na de advertentie Zeker, het was een onvergetelijke vakantie in Rome met de kinderen zo'n 15 jaar geleden. Toch stak er iets. Ik had eigenlijk al lang moeite met het uitdijende vliegverkeer. Toen we bij thuiskomst voet op Nederlandse bodem zetten, sprak ik met mezelf af: Ik zal nooit meer een meter vliegen. Ik kreeg van Milieudefensie een mooi wandtegeltje met de tekst 'Proud to be a non-flying Dutchman'. Tieme Meints, Assen

Niet mee Ja, ik heb mijn grens getrokken. Ik heb besloten niet meer met het vliegtuig op vakantie te gaan. Zonder mij gingen mijn vrouw, dochter, schoondochter en kleinkinderen naar Gran Canaria. Het is waanzin dat Nederland nog steeds inzet op groei van het vliegverkeer, terwijl we weten hoe moeilijk het wordt om doelstellingen van Parijs te halen. Rob Kettenis, Zeewolde

Schuldgevoel Wij genieten enorm van auto-vakanties naar Waddeneilanden, Ardennen, Eiffel, Sauerland. We vliegen daardoor zelden. Ik weet zeker dat als we gewend waren aan vliegvakanties, we daar niet uit onszelf mee zouden stoppen. Wel zou bij mij een schuldgevoel toenemen, waar niemand iets aan heeft zolang het ons gedrag niet verandert. Anja Torn-van der Ven, Wateringen Dit jaar kampeer ik bewust drie weken op Schier­mon­nik­oog Anna Hoogendoorn

Het is mooi geweest Na 25 jaar trein- en fietsvakanties ben ook ik het afgelopen jaar een paar keer naar de zon gevlogen. Het is inderdaad heerlijk, gemakkelijk en niet duur. Mijn ecologische voetafdruk stond het mij bovendien toe. Nu maar weer pas op de plaats en op naar de volgende fijne treinjaren. Tja, waarom eigenlijk? Omdat ik niet later het schuldgevoel wil hebben dat ik eerder had moeten stoppen. Inderdaad, vliegen is als roken: verslavend en lekker. Het wordt nu tijd om elkaar erop aan te spreken dat vliegen niet meer kan. Ook met hulp van de overheid, maar vooral met elkaar. We hebben ervan genoten - het is mooi geweest. Peter Leermakers, Bilthoven

Wie volgt? Sinds 2002 maak ik wandel- en fietstochten in Europa en nam daarvoor regelmatig het vliegtuig. Vorig jaar bezocht ik samen met mijn man een broer en schoonzus in Canada. Met hen trokken we een maand per truck en trailer door dit immense land en door Alaska. Onderweg en weer op Hollandse bodem realiseerde ik me hoeveel deze reis kostte aan lasten voor het milieu. Dit jaar kampeer ik daarom bewust drie weken op Schiermonnikoog en beloof mezelf én de aarde plechtig vanaf nu af te zien van vliegvakanties. Wie volgt? Anna Hoogendoorn, Zwolle

Vet cool Met mijn kleinkinderen had ik afgesproken dat ik een treinreis met ze naar een stad in Europa zou maken als ze me in lengte zouden passeren. Twee jaar terug ging ik met mijn kleindochter naar Barcelona, vorig jaar met mijn kleinzoon naar Londen. Zo beleefden ze de trein van binnen en vonden het vet cool. Het kost allemaal wat meer, maar de vliegtarieven zijn in deze milieucrisistijd schandalig laag. Coen Zuidema, Alphen aan den Rijn Monic Slingerland is chef opinie van Trouw. Elk weekend stelt ze een vraag aan de lezers, op dinsdag (deze week op woensdag) verschijnt een selectie van de antwoorden.