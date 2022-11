Het is weer de hoogste tijd voor ‘Dingen die niets met elkaar te maken hebben’

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu kan het niet langer wachten; het is weer de hoogste tijd voor de onregelmatig verschijnende rubriek ‘Dingen die niets met elkaar te maken hebben’.

Ik begin met het relaas van de 29-jarige Esra Coskun, die in 2003 de straat overstak in de Haagse Schilderswijk en werd aangereden door een motorrijder. Ze raakte ernstig gewond, is sindsdien gehandicapt en volledig arbeidsongeschikt. Het ongeluk gebeurde bijna twintig jaar geleden, en nog altijd strijdt haar familie met de verzekeraar van de dader over de schadevergoeding, zo berichtte nieuwssite De Kanttekening. De inzet: zou Esra gezien haar vrouw-zijn en haar Turkse achtergrond slechts mondjesmaat hebben gewerkt, ware het ongeluk nooit gebeurd? De verzekeraar en de rechter gaan daarvan uit, en komen uit op een vergoeding van 70.000 euro. Was Esra een Nederlandse jongen, dan was dat 550.000 euro geweest. Haar familie is het vertrouwen in Nederland kwijt, maar blijft vechten voor een eerlijke uitkomst. Esra had net zoveel kunnen werken als iedere jongen, zegt haar vader.

Dit is een verzekeringskwestie, dit heeft niets te maken met wat er gebeurde bij het Rotterdamse politiekorps. Daar maakten twee agenten een vals proces-verbaal op van de aanhouding van een garagehouder, die zich met geweld zou hebben verzet tegen een preventieve fouillering. Op camerabeelden van het bedrijf was te zien dat niet hij, maar een van de agenten geweld gebruikte; hij gaf de man een kopstoot. Deze beelden werden echter niet aan het dossier toegevoegd, als de man ze zelf niet aan de rechter had laten zien, was hij nooit vrijuit gegaan. Hij is er ‘honderd procent’ van overtuigd dat zijn Turkse komaf een rol heeft gespeeld, zei hij tegen Omroep Rijnmond. De politie heeft geen maatregelen genomen tegen de agent.

Wel bood politiechef Westerbeke eind vorige maand excuses aan voor een gewelddadige arrestatie op 5 december 2020 in Dordrecht, maar dat was een heel ander geval: daar werd een heel gezin aangepakt en de vader een ‘kutneger’ genoemd. Dat moeten we overigens los zien van het optreden, of niet-optreden, van de politie in Staphorst, waar het demonstranten onmogelijk werd gemaakt te protesteren tegen Zwarte Piet. Weliswaar gebeurde eerdere jaren al hetzelfde, maar het zou onheus zijn hier een patroon in te zien, vond minister Dilan Yesilgöz. Net zoals burgemeester Ahmed Aboutaleb het onjuist vond conclusies te trekken uit het gedrag van enkele ‘rotte appels’ binnen zijn korps.

Dit soort individuele misstappen heeft uiteraard ook niets te maken met wat wetenschappers hebben vastgesteld over de aanpak van radicalisme en extremisme in Noord-Nederland, waarover Trouw berichtte. Kort samengevat: de man met de nazivlaggen thuis wordt niet als een gevaar gezien, want hij is ‘zo’n lieve vader’, de man met de baard die Arabisch spreekt is al snel een extremist. Ik zat daar nog wat over te peinzen, toen er ander nieuws binnenkwam: in Someren was een kampeerboerderij waar 450 asielzoekers zouden worden opgevangen in de fik gevlogen. Waarschijnlijk door brandstichting.

Appels en peren allemaal, niets aan de hand verder.