Het is verstandig dat de EU uitbreidt

Uitbreidingsvermoeidheid, ook onder het deel van de EU-bevolking waar een forse dosis euroscepsis is gegroeid. Moet dan de EU nog groter worden? Nog moeilijker te besturen? Met weer nieuwelingen in club, die weinig stabiel ogen en soms lastig zijn te begrijpen?

Desondanks hebben de Europese Commissarissen Mogherini (buitenlandcoördinator) en Hahn (nabuurschap en uitbreidingsonderhandelingen) een ambitieuze ‘strategie’ op tafel gelegd voor mogelijke uitbreiding van de Unie met landen op de westelijke Balkan. Ze noemen 2025 als startdatum. Het gaat in de eerste plaats om Servië en Montenegro, waar al mee wordt onderhandeld. Verder pleiten de EU-Commissarissen voor toetredingsgesprekken met Albanië en Macedonië en uiteindelijk zouden ook Kosovo en Bosnië-Herzegovia uitzicht moeten krijgen op een EU-lidmaatschap. Het is nog maar een strategie van het dagelijke bestuur van de EU, nog lang geen besluit van de regeringsleiders, alle lidstaten kunnen straks nog ja of nee zeggen tegen deze nieuwe leden.

Voor de stabiliteit in Europa werd de EU nu eenmaal opgericht

Het is verstandig dat de Eurocommissarissen deze uitbreidingskoers hebben voorgesteld. De lappendeken op de Balkan, waar de bloedige conflicten nog vers in ons geheugen liggen, wordt alleen maar minder stabiel wanneer daar langdurig verschil blijft bestaan tussen buurstaten. Dan bestaan daar EU-landen - zoals Kroatië - naast niet-EU-landen, die minder kans maken op economische vooruitgang. En wanneer staten als Servië, Montenegro of Albanië te lang aan het lijntje van de EU worden gehouden dreigen zij in de invloedsfeer van Rusland of China te komen, weg van Europa.

Les geleerd De lessen van de eerdere uitbreiding met Polen, Hongarije, Roemenië en Bulgarije zijn hopelijk geleerd. Daar bleek de rechtsstaat en democratie achteraf vaak slecht op orde. Eventuele nieuwe EU-leden uit voormalig Joegoslavië zullen tevoren beter aan strenge toetredingsvoorwaarden moeten voldoen. Maar uiteindelijk moeten ze een kans krijgen. Eurocommissaris Hahn heeft gelijk als hij stelt dat de Europese Unie beter stabiliteit kan exporteren naar de Balkan dan hun instabiliteit te importeren. Want voor de stabiliteit in Europa werd deze gemeenschap nu eenmaal opgericht. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.