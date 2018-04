Het is uitermate onverstandig om het vuurwerkdebat nog verder uit te stellen

In december verscheen een vernietigend rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de jaarwisseling in Nederland. Oud en Nieuw blijkt veruit het onveiligste feest van het jaar in de publieke ruimte. Sinds 2000 valt jaarlijks gemiddeld één dode, branden huizen af, worden ambulancemedewerkers belaagd en raken kinderen blind aan één oog.

Het jaarlijks terugkerende patroon met veel lichamelijk letsel (in de helft van de gevallen bij omstanders) en omvangrijke schade moet volgens de Onderzoeksraad terecht doorbroken worden. Herstel van de veiligheid van de Nederlandse burger tijdens de oud-en-nieuw viering heeft een hoge prioriteit.

‘Verbeter de wereld, begin bij jezelf’. Daarom was het verstandig van minister Grapperhaus dat hij de ernstige feiten uit het rapport van de Onderzoeksraad niet negeerde. Eind maart lekte via RTL Nieuws uit dat Grapperhaus plannen voor een verbod op werpbaar knalvuurwerk naar buiten wilde brengen. Het kabinet neemt hiermee terecht verantwoordelijkheid door naar oplossingen te zoeken die volgen uit de aanbevelingen van het rapport van de Onderzoeksraad.

Rotjesverbod Wat doet vervolgens een meerderheid van de Tweede Kamerleden uit de coalitie (de ChristenUnie uitgezonderd)? Ze torpederen in de landelijke media op voorhand een mogelijk rotjesverbod en zorgen er voor dat het langverwachte Kamerdebat van 5 april, deze week dus, met enkele maanden wordt uitgesteld. We moeten dit vei­lig­heids­pro­bleem niet uitstellen, maar juist constructief in de Tweede Kamer bespreken Het is uitermate onverstandig om drie maanden na het verschijnen van het brisante rapport van de Onderzoeksraad dit noodzakelijke Kamerdebat nog langer uit te stellen. Vóór de vuurwerkbranche nieuwe bestellingen plaatst voor de komende jaarwisseling, moet in de Kamer openlijk besproken worden met welke handhaafbare aanpak de nationale veiligheid tijdens de jaarwisseling structureel kan verbeteren. Het landelijk vuurwerkmanifest vertegenwoordigt meer dan 64.000 burgers en 1400 landelijke organisaties en werd gehoord door de Onderzoeksraad. De Kamerleden die nu ach en wee roepen in de landelijke media over een verbod op knalvuurwerk, hebben tot nu toe niet eens de moeite genomen zich bij het landelijk vuurwerkmanifest (dat alle grote landelijke artsenorganisaties vertegenwoordigd) te oriënteren aan de hand van feiten. Dan zouden ze weten dat niet alleen knalvuurwerk, maar ook legaal siervuurwerk en vuurpijlen jaar in jaar uit ernstige ongelukken veroorzaken.

Explosieve combinatie Het vuurwerkmanifest roept de Kamerleden van de coalitie op om verantwoordelijkheid te nemen in de maatschappelijke discussie rond consumentenvuurwerk. Door de uitgelekte voorstellen eerst met de burgers te delen alvorens ze te torpederen in de landelijke media. En wij vragen ze indringend om het noodzakelijke Kamerdebat over de publieke veiligheid tijdens de jaarwisseling niet verder uit te stellen. Juist een debat in de Kamer op basis van feiten zal zowel voor- als tegenstanders van een vuurwerkverbod kunnen overtuigen van het maatschappelijk belang om handhaafbare maatregelen te nemen tegen het steeds zwaarder wordende legale en illegale vuurwerk, die zoveel rampspoed veroorzaken. Jaarlijks blijkt hoe gevaarlijk de explosieve combinatie van dronken burgers en buskruit in de publieke ruimte is. We moeten dit veiligheidsprobleem niet uitstellen, maar juist constructief in de Tweede Kamer bespreken.