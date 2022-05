Het is tijd voor de waarheid over het Groninger gas

Geen onderwerp heeft me de afgelopen jaren zoveel reacties van lezers opgeleverd als de gaswinning in Groningen. Ze waren zelden positief.

Het ging mis zodra we over Henk Kamp schreven, die als minister van economische zaken tussen 2013 en 2017 zorgde voor een halvering van de winning: van 53 miljard kuub gas per jaar naar 27 miljard. Twee essentiële opmerkingen mochten daarbij niet ontbreken en als we hadden verzuimd deze te melden, kwamen de boze e-mails binnen. Ten eerste moest de rechter de minister een handje helpen bij het dichter draaien van de kraan. En, zo mogelijk nog belangrijker: in 2012 vond bij Huizinge een aardbeving plaats met een kracht van 3,6 op de schaal van Richter. Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde begin 2013 om de winning “zo snel mogelijk en zo veel als mogelijk en realistisch is” te reduceren, omdat de veiligheid van de bewoners in het bevingsgebied in het geding was. Waarna Kamp de productie opschroefde.

Essentiële achtergrondinformatie. De lezers hadden gelijk, natuurlijk.

Diepe wonden die nog niet zijn genezen

2013 werd een cruciaal jaar in de roerige geschiedenis van de aardgaswinning uit het Groningenveld. Het optreden van Kamp heeft diepe wonden geslagen, wonden die tot op de dag van vandaag niet zijn genezen.

Dankzij NRC weten we meer over de achtergrond van dat gasbesluit. De krant had inzage in vertrouwelijke notulen van overleggen tussen de betrokken oliemaatschappijen en de Nam, en schetste dit weekend hoe deze instanties gezamenlijk minister Kamp beïnvloedden om de gaswinning vooral niet te verminderen. De macht van dit gezelschap is enorm. Zo beschikten de oliebedrijven en de Nam eerder over het alarmerende advies van de Staatstoezicht op de Mijnen dan de minister zelf. En de brief van Kamp waarin stond dat hij dat advies niet zou opvolgen, hadden zij in handen voordat deze naar de Tweede Kamer werd gestuurd.

Dit keer draait het wel degelijk om het achterhalen van de waarheid

Later deze maand begint de parlementaire enquête naar de gaswinning. In deze rubriek zijn eerder de woorden van staatsrechtgeleerde en oud-senator Joop van den Berg aangehaald, dat enquêtes steeds meer draaien om rouwverwerking en minder om waarheidsvinding. Dat gold zeker voor de vorige enquête, over de mislukte aankoop van de Italiaanse flitstrein Fyra. De getuigenverhoren stonden destijds in het teken van uithuilen om de weggegooide miljarden.

Bij de gaswinning-enquête staat zoveel meer op het spel, niet in laatste plaats het geschonden vertrouwen van tot op het bot beledigde bewoners van het aardbevingsgebied. Dit keer draait het wel degelijk om het achterhalen van de waarheid. Politiek Den Haag, dat de mond vol heeft van herstel en de hand reiken naar teleurgestelde burgers, zal de conclusies van de enquêtecommissie vrezen.

Wat het lastig maakt voor de politici is dat ze inmiddels op een haast niet meer te overbruggen achterstand staan. De uitspraken van Henk Kamp (bevingen zijn een fact of life) en zijn opvolger Eric Wiebes (noemde een aardbeving van 3,4 op de schaal van Richter een “bevinkje”) waren volgens de ministers niet zo bedoeld, maar ze bevestigden wel het hardnekkige beeld dat Den Haag de problemen in Groningen wegstopte achter een berg geld.

Het was geen bevinkje, zoals dit geen enquêtetje wordt.

Bart Zuidervaart is chef van de redactie politiek. Hij schrijft wekelijks een column.