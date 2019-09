Het is tijd voor de formule ‘niet bij woorden alleen’

“Wij, het parlement en de regering, zijn het gezag (...) de strijd tegen de vijand, de georganiseerde criminaliteit, zullen wij winnen”. Dit zijn de woorden van premier Rutte, een dag na de moord op advocaat Derk Wiersum. Je kunt tegenwerpen dat dit maar een ‘symboolformule’ is, maar wel één die broodnodige signalen naar de burgers weet te zenden. Toch weten we ook dat na krachtige woorden ook krachtige daden moeten volgen. Stoere taal die alleen maar een papieren werkelijkheid weerspiegelt, wordt snel tot een dode letter gedegradeerd.

Ja, het gezag ligt officieel bij het democratische bestuur en de wetgevers, maar virtueel ergens anders momenteel: namelijk op straat en in de loop van vuurwapens. De gehele dag na de moord op Derk Wiersum is de mobilisatie der geesten en der corpsen, van advocaten tot politici en journalisten, overweldigend geweest. Hartverwarmend, zeker. Zware woorden werden boven land losgelaten waarin de bedreigde rechtsstaat door velen als een soort vaandel werd opgericht.

Je zou denken dat de ‘liquidateurs’, de ‘makelaars’ in huurmoorden, de hulpjes die wapens en voertuigen faciliteren, de opdrachtgevers, allemaal in hun hol zouden zijn teruggekropen. Bevend van angst na het zien van de ferme eensgezindheid van de natie tegen hun crime.

Een nieuwe liquidatie

Maar het lichaam van Derk Wiersum had amper Buitenveldert verlaten of enkele kilometers daar vandaan, in Amsterdam-Zuidoost, vond een nieuwe liquidatie plaats. Oud-profvoetballer Maynard werd in zijn auto door twee mannen op een scooter doodgeschoten.

Stoere woorden en hevige verontwaardiging zijn voor routineuze ‘hitters’ als lege en ongevaarlijke projectielen. De ongekende mobilisatie die de moord op de advocaat volgde, stierf enkele uren later af aan de voeten van het doorzeefde lichaam van de oud-profvoetballer. In de kranten werd deze afrekening tot een klein bericht gereduceerd. Terug naar de orde van de dag, zou je cynisch kunnen zeggen.

Toch is elke liquidatie, ongeacht de status van het slachtoffer (volgens diverse bronnen had Maynard te maken met de cocaïnehandel) een aanslag op de rechtsstaat. De mannen op de scooter waren net als de huurmoordenaar van advocaat Wiersum in het zwart gekleed. Misschien waren ze net als hij rond de twintig jaar.

Engelen des doods in het zwart

Eergisteren schetste de Volkskrant een verontrustend portret van deze engelen des doods in het zwart. Jongeren met een laag IQ, sommige zelfs zwakbegaafd, met een gebrek aan empathisch vermogen en een verstoorde gewetensfunctie. Ze vormen volgens de politie een ‘onuitputtelijk reservoir’ waaruit huurmoordenaars worden gerekruteerd. Gezien de ernstige dreiging die dit ‘reservoir’ betekent voor de maatschappij, is nu de tijd gekomen om de formule ‘niet bij woorden alleen’ te lanceren.

Wat voor het klimaat geldt, ook een bedreiging van samenleving en rechtsstaat, moet ook voor deze ontwrichting gelden: maak er een absolute prioriteit van, als een soort Nationaal Akkoord voor Veiligheid met eigen Criminaliteitstafels.

