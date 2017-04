Het is tijd om nieuwe bewindslieden nu eens beter te selecteren

De potentiële kandidaat moet een assessment ondergaan die kan bestaan uit een of enkele gesprekken, een reeks psychologische tests en soms ook een proef waarbij de de vaardigheden in het uitvoeren van een groepsopdracht worden getest.

Niets van dit alles vindt plaats voorafgaand aan het aantreden van onze hoogste bestuurders. Is een psychologisch onderzoek waarin cognitieve en emotionele intelligentie wordt gemeten en een sterkte-zwakteanalyse van de persoonlijkheid wordt meegenomen ongepast en minderwaardig voor deze dames en heren? En waarom gaan we er voetstoots van uit dat hun lichaam de gehele kabinetsperiode dienst blijft doen?

Verspilling

Kennelijk nemen we het risico van afbreuk gemakkelijk als het onze hoogste functies betreft. En dat dit risico groot is, blijkt ook weer uit de cijfers van de afgelopen regeerperiode. Een minister en vier staatssecretarissen moesten opstappen, vijf van de in totaal twintig bewindslieden; dat is 25 procent. Een drama voor de betrokkenen, verspilling van tijd, geld, efficiëntie en daadkracht.

Vanzelfsprekend gaat het niet steeds om persoonlijkheidsfactoren bij het terugtreden van een bewindspersoon, er spelen allerlei politieke, juridische en machtsfactoren mee. De persoonlijkheid komt tot uitdrukking in het omgaan met deze kritieke situaties en kan er een doorslaggevende invloed op uitoefenen. Voorts blijven er bewindslieden in het zadel terwijl ze niet functioneren zoals van ze werd verwacht.

Een selectieproces is idealiter psychosomatisch. Het lichaam moet het die komende regeerperiode uit kunnen zitten en een lichamelijke screening is eenvoudig uit te voeren. De biologische en fysiologische risicofactoren worden in kaart gebracht en kunnen meteen zinvol worden beïnvloed, goed voor zowel de persoon zelf als voor de staat als werkgever. De psychologische screening is iets complexer, maar ook daarover bestaat in ons vakgebied veel kennis en ervaring. Een hoge score op alle componenten van cognitieve intelligentie is beslist een voorwaarde voor een functie aan de top. Een hoge score op emotionele intelligentie zorgt ervoor dat iemand zijn of haar IQ ook verstandig kan gebruiken en goed kan blijven omgaan met de stress die bij deze posities hoog kan oplopen.

Een sterkte-zwakteanalyse van de persoonlijkheid (ook als minister mag je minder sterke kanten hebben) kan erg behulpzaam zijn bij het samenstellen van het team waarin moet worden gewerkt. Zo'n onderzoek draagt bij aan de voorspelling of de potentiële bewindslieden een ministerie kunnen leiden en in staat zijn in de ministerraad samen te werken. Tel uit je winst.