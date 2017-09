Het is tijd om het ambt van gemeenteraadslid te moderniseren

Mensen die zich willen kandideren voor de gemeenteraad, ontbreekt het vaak niet aan ideeën voor hun gemeente. Maar dan komt de vraag over de tijdsbesteding: vier jaar met zo'n vier vergaderingen per vijf weken en daarnaast wijkbijeenkomsten, voorlichtingen en partijpolitieke bezigheden. Je moet het maar waar kunnen maken.

Gemeenteraadswerk combineer je meestal met een reguliere baan. Daarom speelt de lokale democratie zich in de avonduren af, als iedereen vrij is.

Veel mensen moeten 's avonds gewoon werken Tessa van Wijnen

Er is inmiddels echter nogal wat veranderd op de arbeidsmarkt. Meer mensen dan vroeger moeten 's avonds gewoon werken. Daarbij zijn er veel meer mensen met tijdelijke contracten of zzp'ers. Een toezegging van vier jaar aan een raad is lastig als je niet weet hoe je werktijden volgend jaar zijn. Het feit dat je bij je werkgever verlof af kan dwingen voor raadswerk biedt daarbij weinig soelaas.

De laatste belangrijke innovatie in de arbeidsomstandigheden van raadsleden was het mogelijk maken van zwangerschapsverlof en driemalig 16 weken verlof bij aantoonbare ziekte. Adoptieverlof, maar ook zorg- en mantelzorgverlof zijn formeel niet mogelijk. Dat geldt overigens ook voor Tweede Kamerleden, maar een goedbetaald fulltime-Kamerlid maakt andere afwegingen dan een raadslid in een kleine of middelgrote gemeente. Voor veel mensen is gemeenteraadslidmaatschap nauwelijks reëel.

Geringe vergoedingen Een veelgehoord argument om niets aan raadsledenwerk te veranderen is dat als mensen echt iets willen, ze gewoon tijd moeten maken. Dat argument lijkt in ieder geval niet van toepassing op burgemeesters en wethouders. Voor deze bestuurders zijn diverse regels versoepeld om meer mensen aan te kunnen trekken. Anderen ervaren echter steeds vaker praktische drempels bij het meedoen aan gemeentebestuur. Tijdsbesteding, verlofmogelijkheden en geringe vergoeding spelen allemaal een rol. Gemeenten hebben een breder en interessanter takenpakket gekregen, zoals ook mevrouw Néhmé benoemt. Het zou mooi zijn als ze ook meer wettelijke en financiële ruimte krijgen om lokaal vorm te geven aan een optimaal toegankelijk en inclusief bestuur. Tessa van Wijnen is gemeenteraadslied voor GroenLinks in Amstelveen en lid van VNG Raadsleden en Griffiers

