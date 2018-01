Het is tijd om bitcoins te beteugelen

Kortom: ze gedragen zich als geld, hebben een koers als geld, en voelen in je virtuele portemonnee als rijk bezit. Maar het is geen geld. Als was het maar omdat je een digitale munt als de bitcoin zelf kan ‘opgraven’ in je computer.

Dat laatste laat direct zien waarin deze cryptomunten afwijken: bij iedere andere geldsoort die je zelf aanmaakt krijg je ruzie met autoriteiten. Die noemen dat valsemunterij. In dit geval draait het systeem op de these dat geen autoriteit toezicht hoeft te houden. De wereldgemeenschap genereert de cryptomunten en de controle zit in de codering ingebakken. Die zogeheten blockchain-technologie is een geavanceerd administratiesysteem: ze maakt inzichtelijk waar een munt is geweest en bij welke betalingen de munt is betrokken.

De cryptomunt lijkt op een piramidespel dat echte gevolgen kan hebben voor echte mensen in de echte wereld

Voor de buitenwacht waren bitcoins en andere cryptomunten lange tijd een leuk verschijnsel, die in beperkte kring circuleerden voor transacties buiten reguliere banken om. Die fase is voorbij: autoriteiten en toezichthouders vrezen dat de munt wordt gebruikt voor witwassen of financiering van terrorisme. Bovendien kunnen ze door de enorme koersschommelingen impact krijgen op de reële economie: in december bereikte de bitcoin een koers van 20.000 dollar, om daarna omlaag te kletteren richting de 11.000.