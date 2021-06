Het is tijd dat de laffe Uefa het niet alleen bij mooie woorden laat

De laffe weigerachtigheid van de Uefa had eerder deze week een mooi neveneffect. De voetbalorganisatie wilde niet hebben dat de Allianz Arena – het voetbalstadion in München – woensdag in regenboogkleuren werd verlicht, en van de weeromstuit besloten tal van overheden en bedrijven elders in Duitsland en Europa om allerlei andere panden wél in die kleuren te hullen. Dat regenboogprotest was gericht tegen de ronduit verachtelijke wet die vorige week in het Hongaarse parlement werd aangenomen: die wet – volgens de Hongaarse regering bedoeld om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld – verbiedt het propageren van homoseksuele relaties en geslachtsverandering onder kinderen en jongeren in het onderwijs en in de media.

Westerse politici spraken zich fel uit

Het is goed nieuws dat er in Europa hevig tegen geageerd wordt. Op allerlei plaatsen werd deze week gedemonstreerd, westerse politici – onder wie premier Mark Rutte – spraken zich er fel tegen uit.

Dat deed de Uefa niet. De organisator van het EK voetbal wil ‘een bepaalde eenheid in de aankleding van de stadions’ en daar hoort een met regenboogkleuren verlichte Allianz Arena niet bij. En het gaat op het EK om voetbal en niet om politiek, aldus de Uefa. Dat de Duitse doelman Manuel Neuer tijdens de EK-wedstrijden een aanvoerdersband in regenboogkleuren droeg, mocht wel, besloot de Uefa na ampel beraad.

Dat de voetbalbond het überhaupt nodig vond om zich over zo’n aanvoerdersband te buigen, is al een gotspe. En met het verbod op het regenboogprotest doet de bond daar nog eens een kwalijke schep bovenop.

Het gaat hier niet om politiek

De Uefa verstopt zich achter het argument dat voor politieke statements geen ruimte mag worden gemaakt in het voetbal. “De Uefa kan geen instrument zijn voor elke politicus die ons belt en vraagt om dit te doen voor of tegen een andere politicus”, reageerde de Uefa-voorzitter. Dat is een onzin­redenering. Het gaat hier niet om politiek. Het gaat om een zeer terecht protest tegen de inperking van de vrijheden van een toch al kwetsbare groep mensen.

De Uefa heeft de mond vol over hoe sport mensen bij elkaar kan brengen, hoe in de sport iedereen gelijk is, hoe belangrijk mensenrechten zijn. Het is tijd dat de voetbalbond het niet alleen bij die mooie woorden laat. De bond zou niet alleen ruimte moeten maken voor de terechte protesten, maar daar – juist in de context van een wereldwijd door vele miljoenen mensen bekeken Europees Kampioenschap – het voortouw in moeten nemen.