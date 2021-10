Het is te vroeg voor een wet over voltooid leven

Het is niet dat ik een voortzetting van de huidige coalitie een goed idee vind, dus ik zou er niet rouwig om hoeven zijn dat er grote struikelblokken liggen op de weg naar een volgende ‘vruchtbare samenwerking’. Toch is er één struikelblok dat naar mijn gevoel hoger wordt gemaakt dan nodig is, vooral door D66 en ChristenUnie, al moeten VVD en CDA niet uitgevlakt worden. Ik heb het over het voltooide leven, ofwel de poging om de schemer van het einde te vangen in een wet.

Op het eerste oog is de zaak duidelijk en hebben de hoofdrolspelers onwrikbare posities ingenomen. Sigrid Kaag zegt dat een dergelijke wet, waar haar partijgenote Pia Dijkstra al een voorstel voor heeft ingediend, ‘er moet komen en ook zal komen’. Gert-Jan Segers zegt dat zijn partij geen deel uit zal maken van een kabinet dat dit mogelijk maakt: “Het is voor mij een onbegaanbare weg.” Hij wil het ook, anders dan Johan Remkes gisteren suggereerde, niet aan de Kamer laten.

Zwart-witdenken

Maar rond dit vraagstuk, dat zich toch al slecht verdraagt met zwart-wit denken, is misschien niet alles zo onwrikbaar als het lijkt. In de verklaring waarin Kaag haar bereidheid uitsprak om met de ‘oude’ coalitiegenoten te praten, noemt ze allerlei speerpunten, maar niet het voltooide leven. En Segers zei maandag in het AD dat medisch-ethische onderwerpen wel ‘erg groot’ worden gemaakt, terwijl ChristenUnie en D66 de afgelopen vier jaar toch ‘schouder aan schouder’ hadden gestaan bij andere kwesties.

Wat gaat er schuil achter deze manoeuvres? Niet alleen politieke berekening, vermoed ik, en dat wordt mede ingegeven door de inhoud van het jongste nummer van Idee, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van D66. Dat had als thema ‘vergankelijkheid’ en bevatte zeer lezenswaardige bijdragen over de dilemma’s rond het voltooid-zijn van het leven en de rol van de wetgever daarbij – al was het maar omdat hulp bij zelfdoding strafbaar is.

Rob Jetten zweert in zijn bijdrage bij zelfbeschikking en autonomie, maar erkent ook dat voor- en tegenstanders van de ‘begeleide levensbeëindiging op verzoek’ beiden gehoord moeten worden en dat het maatschappelijk gesprek hierover door moet gaan.

Een wezenlijke tegenstelling

Bij dat gesprek zou Jetten, en hetzelfde geldt voor Segers, zijn voordeel kunnen doen met de andere stukken uit Idee. Want daarin groeit, vanuit verschillende waardevolle perspectieven, iets van overeenstemming. En wel langs de volgende, hier veel te kort samengevatte lijn.

De euthanasiewet is een ‘prachtige wet’ (filosoof Paul van Tongeren), omdat die een wezenlijke tegenstelling in stand houd: “Een mens dood maken mag niet, maar soms kun je niet anders dan iemand te helpen sterven.” Deze wet bevat bovendien, zo noteert D66’er Paul Schnabel, voorzitter van de Adviescommissie Voltooid leven, niet het begrip ‘ziekte’. Wel het begrip ‘ondraaglijk en uitzichtloos lijden’. Een specifieke ‘Voltooid leven-wet’ zou daarmee overbodig moeten zijn.

Zeg ik dat de discussie dus beslecht is? Nee, maar juist omdat dat zo is, is het te vroeg voor een wet, als die er ooit al moet komen.