Het is politiek gesproken de vervuiler die betaalt, dat is ook wel eens prettig

Je hoort wel allerlei verhalen over de funeste invloed van de intensieve landbouw op de natuur, maar je kunt het natuurlijk net zo goed omdraaien. Waarom hebben we in dit kleine landje zo allemachtig veel natuur, met alle gevolgen voor de landbouw? Dit sentiment leefde sterk op het VVD-congres van zaterdag, zo noteerde De Telegraaf. Kan het onbezonnen besluit om zoveel beschermde natuurgebieden aan te wijzen niet worden teruggedraaid, vroeg een liberaal kopstuk zich af, sprekend namens velen. Een lumineus idee: hoe minder natuur, hoe minder natuurschade.

Mocht dit onverhoopt toch geen realistische route zijn, vanwege ‘Brussel’ natuurlijk, dan is er altijd nog de volgende optie: definieer de schade als een ingebeeld probleem van je politieke vijanden. Het VVD-Statenlid dat een succesvolle motie indiende tegen het stikstofplan van minister Christianne van der Wal, sprak van ‘D66-fantasieën’. Caroline van der Plas van de BBB legde de schuld per tweet bij de migranten, ‘die miljoenen mensen die nog in NL gepropt moeten worden’. En oud-CDA-staatssecretaris Henk Bleker hield protesterende boeren eens voor dat het ging om ‘een handvol loserige veganisten of dierenactivisten’. Zijn advies: “Kijk op hen neer.”

Geen idee of natuuronderzoeker Sander Turnhout en milieuwetenschapper Raoul Beunen veganisten zijn, maar ik zou de landbouwlobby toch aanraden dergelijke experts serieus te nemen. Op de site van NatureToday beschreven zij hoe het van oorsprong innovatieve Nederlandse natuurbeleid de afgelopen 25 jaar naar de gallemiezen werd geholpen. “De kabinetten van Balkenende en Rutte ontmantelden en versnipperden wat ooit een logisch, samenhangend geheel was.” De totale omvang van beschermde natuur werd gereduceerd, bufferzones verdwenen, net als ecologische verbindingen, bronnen van vervuiling werden onvoldoende aangepakt, regelgeving werd afgezwakt.

Het is een zeldzaam geval van politieke rechtvaardigheid dat het nu aan een VVD-minister is om dit alles te herstellen, al is het dan onder dwang van een uitspraak van de Raad van State, die in 2019 een streep haalde door het hele stikstofbeleid. Een CDA-minister was misschien nog beter geweest, ook gezien de rol van Bleker in het ontmantelen van de Ecologische Hoofdstructuur, maar het is al heel wat dat deze hete aardappel niet op het bord is beland van een CU- of D66-bewindspersoon. Nu is het, politiek gesproken, de vervuiler die betaalt. Dat is ook wel eens prettig. Misschien kan het zelfs enigszins bijdragen aan wat voorzichtig ‘draagvlak’ wordt genoemd – voorzichtig, omdat duidelijk is dat de opstandigsten onder de boeren hun tractoren en nepgalgen weer tevoorschijn zullen halen om deze ‘aanval op hun bestaan’ af te weren.

Het zal onmogelijk zijn alle woede weg te nemen, maar het is wel belangrijk om de boeren duidelijk te maken dat zij niet de schuldigen zijn van deze crisis, dat ze functioneren in een agrarisch-economisch systeem dat de hele samenleving behelst, en dat ze niet gestraft worden, maar wel een stap terug moeten doen. Waarvoor ze gecompenseerd worden.

Dat Van der Wal intimiderende trekkerboeren blootvoets tegemoet trad bij haar huis, zonder iets af te doen aan haar plan, paste daarbij precies. Open en beslist.