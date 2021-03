Het is paternalistisch om te besluiten dat moslimjongeren de Hel van Dante niet kunnen verdragen

Het gaat er gruwelijk aan toe in de Hel van Dante. Leugenaars, moordenaars, overspeligen, vraatzuchtigen, ze lijden allemaal voor eeuwig aan vreselijke straffen. Je moet een sterke maag hebben om alle martelingen te lezen.

Geen stof voor kinderen, zou je zeggen. Maar uitgeverij Blossom Books, gespecialiseerd in boeken voor young adults van 15 tot 25 jaar, brengt nu een vertaling voor jongeren uit van de Goddelijke Komedie, waar De Hel het eerste hoofdstuk van is.

Daar is wel in geschrapt. Nee, niet de al te bloedige passages zijn eruit gehaald, maar de profeet Mohammed en zijn schoonzoon Ali zijn uit De Hel verwijderd. Het zou onnodig kwetsend zijn voor moslimkinderen om te lezen dat Mohammed was ‘opengereten van kin tot kont’ en Ali ‘van ‘de kin tot de kuif. Om dat te voorkomen besloten vertaalster en uitgeverij Mohammed en Ali in de vertaling te anonimiseren.

Censuur, zeven eeuwen na dato

Volgens de uitgeverij, die als doel heeft meer jongeren aan het lezen te krijgen, was dit nodig om dit 14de-eeuwse meesterwerk voor een ‘zo breed mogelijk publiek’ toegankelijk te maken. Een deel van de moslimjeugd is moeilijk aan het lezen te krijgen. En dus besloot de uitgeverij Dante zeven eeuwen na dato te censureren. Overigens zonder dat iemand daarom had gevraagd.

De actie is ongetwijfeld ingegeven door de huidige ‘woke’-discussie, waarin zelfs Pippi Langkous voor racistisch werd uitgemaakt. Maar waarom werden dan juist Mohammed en Ali geanonimiseerd? In de hel van Dante zitten pausen en kardinalen, joden en homo’s. Dante werd al eens postuum van antisemitisme en homohaat beschuldigd. Maar tot censuur leidde dat niet.

Waarom zouden moslimjongeren gevoeliger zijn

Het is behoorlijk paternalistisch van de uitgeverij om te besluiten dat moslimjongeren gevoeliger zijn dan andere bevolkingsgroepen en bepaalde passages niet zouden kunnen verdragen. De uitgever lijkt zich zo bovendien te conformeren aan de fundamentalistische takken van de islam. Het zou zomaar kunnen dat vele moslimjongeren het daar helemaal niet mee eens zijn.

In plaats van de Goddelijke Komedie te verminken en een vervalste versie af te leveren, had de uitgever er beter voor kunnen kiezen om de jonge lezers serieus te nemen. Het had in een voorwoord de context van de tekst uiteen kunnen zetten en uit kunnen leggen waarom bepaalde personages er in deze tekst zo slecht vanaf komen. Dan hadden de lezers de hele Goddelijke Komedie kunnen lezen én iets kunnen leren over de vrijheid van meningsuiting.