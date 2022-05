Het is oorlog, waar is premier Rutte?

Alle beelden van de Russische oorlog tegen Oekraïne zijn verschrikkelijk, maar elk beeld is verschrikkelijk op zijn eigen manier. Wat ik gisteren zag, afkomstig uit Rusland zelf, was wel heel verdrietig. Kleine kinderen, kleuterleeftijd, hielden een parade op het schoolplein, gekleed in uniformpjes, voorzien van nagebouwd wapentuig: een tank met de letter Z, straaljagers, kanonnen. De laatste ‘brigade’ in de optocht was in witte jasjes gestoken – daar gingen ze, op naar het slagveld, een dag voor Poetins parade op het Rode Plein.

Zo had het niet meer zullen zijn in het Europa van na 1945. Na de nederlaag van de nazi’s, zwaar bevochten door de geallieerden en de Sovjet-Unie, werd ‘Nie wieder’ het devies – ja, laten we het in het Duits citeren. Of was het een smeekbede? Nee, het was meer dan dat, het was een uit bloed geboren voornemen. En dat voornemen werd het fundament van de Europese samenwerking. Die bleef echter wel beperkt tot het Westerse deel van het continent; daarbuiten verliep en verloopt de geschiedenis woeliger en minder vredig – getuige eerst de Joegoslavië-oorlogen en nu de Oekraïne-oorlog. Tussen de kapotgeschoten huizen van Borodjanka, niet ver van Kiev, vroeg president Zelenski zich gisteren af waar het ‘nie’ gebleven was; hij zag alleen het ‘wieder’.

Op ons continent staan maandag, ik ben niet origineel met deze waarneming, twee Europa’s tegenover elkaar. Rusland viert deze 9de mei een grimmige ‘Overwinningsdag’, getekend door een verbeten oorlog tegen ingebeelde nazi’s. En in Straatsburg is het ‘Europadag’; de Conferentie voor de Toekomst van Europa, waar 50.000 burgers een jaar lang aan hebben meegewerkt, komt tot een einde, en Emmanuel Macron zal het Franse voorzitterschap van de EU inluiden met plannen voor een (nog) sterkere unie. Dat alles in de geest van Robert Schuman, de Franse minister die op 9 mei 1950 de grondslag legde voor wat de EU zou worden, door de Franse en Duitse staalproductie aan elkaar vast te knopen. Daarmee zou een volgende oorlog tussen deze twee landen niet alleen ‘ondenkbaar’ worden, maar ook ‘materieel onmogelijk’.

Waar is de Nederlandse premier eigenlijk?

Nu is economische verknoping alleen nog geen garantie voor vrede, dat blijkt wel uit de onzalige gas-alliantie tussen Rusland en andere landen, waaronder Nederland. Maar het Europese project is dan ook uitgegroeid van een gemeenschap voor kolen en staal tot een politieke unie, gebaseerd op gedeelde democratische waarden, hoe feilbaar en gebrekkig ook. Nederland is onder de kabinetten-Rutte steeds lauwhartig lid geweest van de EU, altijd op zoek naar een rem om op te trappen, almaar wijzend naar Brussel als kwade genius achter onplezierige maatregelen. Nu zegt de regering juist ‘koploper’ binnen de EU te willen worden, een welkome bekering, waarvan nog moet blijken wat die voorstelt.

In NRC pleitte een groep denkers zaterdag voor Europese ‘tegenmacht’ om de Russische dreiging tegen te gaan, en af te rekenen met de Nederlandse neiging om ‘alles kleiner te maken dan het is’. Een terechte oproep. Waar is de Nederlandse premier eigenlijk? Waar de minister van buitenlandse zaken? Er is oorlog, het blijft te stil.