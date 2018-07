Het is onzin de MeToo-beweging te beschouwen als een terugval in slachtofferschap

Oké: aantoonbaar hardleerse smeerlappen als Hollywoodmoghul Harvey Weinstein verdienen het ontmaskerd te worden. Maar iedereen die in de dolle jaren zestig en zeventig weleens handtastelijk was alsnóg aan de schandpaal nagelen - dat hoeft nou ook weer niet.

Bovendien hoor je wel eens #MeToo-verhalen waarbij je denkt: stel je niet zo aan. Of: had van je afgebeten. Toch is het onzin de hele MeToo-beweging te beschouwen als een terugval in slachtofferschap, als een trend die ‘de feministische klok terugzet’, zoals de Duitse filosofe Svenja Flaßpöhler vorige week in Letter&Geest betoogde.

Problematisch is vooral Flaßpöhlers idee dat wettelijke gelijkheid tussen man en vrouw ook betekent dat ‘we niet meer in het patriarchaat leven’. Dat is naïef. Moeten we echt uitleggen in hoeveel subculturen het patriarchaat nog recht overeind staat - als u mij deze fallocratische uitdrukking toestaat? Zelfs in de Nederlandse literatuur, waaraan vrouwen al eeuwenlang meedoen, worden ze nog altijd minder serieus genomen dan mannen, toonde Corina Koolen aan in haar recente proefschrift.

Vlak nadat Donald Trump president geworden was droomde ik - vast geen toeval - dat er een grote man in mijn hotelkamer stond, die mij duidelijk wilde verkrachten. Het was maar een droom natuurlijk, maar wel een bijzonder enge, door dat allesoverheersende besef dat hij sterker was en ik geen kans maakte. Zo werkt macht dus, dacht ik.

Er dan nog iets: mannen zijn meestal fysiek sterker dan vrouwen. De meeste mannen maken daar helemaal géén misbruik van en zetten die kracht bovendien in voor tal van nuttige zaken, zoals het helpen en verdedigen van fysiek zwakkeren. Maar die fysieke overmacht van mannen maakt vrouwen ook kwetsbaar, hoe zelfverzekerd ze ook zijn. Want wie bij een aanranding haar belager een klap verkoopt, moet vrezen een nog veel stevigere dreun terug te krijgen. Dat risico kún je vaak helemaal niet nemen.

In de filmwereld is het nog erger. Hoeveel vrouwelijke regisseurs kent u? Hoeveel producenten met de macht van Weinstein? MeToo heeft ervoor gezorgd dat vrouwen hún ervaringen kwijt kunnen zonder door machtige mannen weggezet te worden als trut of zeur. Dat is geen slachtofferisme, dat is ruimte opeisen.

Feminisme uit de prehistorie

Weerbare vrouwen: ik ben er helemaal voor. Maar ook zij ervaren helaas regelmatig dat mannen cultureel en fysiek machtiger zijn. En waar macht is, ligt machtsmisbruik op de loer: ook als fysiek geweld achterwege blijft, lopen vrouwen die seksuele intimidatie aankaarten kans te worden uitgelachen, ontmoedigd of ontslagen. Flaßpöhler vindt dat ze daar tegen moeten kunnen. Zo’n Weinstein kun je afwijzen, zegt ze. Dan wórd je maar ontslagen, so what? Maar alleen maar zedig ‘nee’ zeggen heeft vrouwen zelden vooruitgeholpen. “Ik ga wel hoor, geef die baan maar aan een ander.” Moet je de cultuur die je tot aanpassen, zwijgen of vertrekken verleidt dan verder maar intact laten? Dat is niet eens achterhaald feminisme, dat is feminisme uit de prehistorie.

