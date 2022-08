Het is onverteerbaar dat Baudet ongestraft Joden verdacht mag maken

Tijdens mijn opleiding psychiatrie in Leiden was er veel aandacht voor het ontwikkelen van je rol als psychiater. De psychoanalytische traditie waarbij het persoonlijke ondergeschikt is aan je rol om de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen.

In onze samenleving zijn rollen niet meer vanzelfsprekend. We zijn verward over de vraag waar de rol begint en de mens eindigt.

Door de onstuitbare opmars van het individu staat de mens tegenwoordig centraal en is zijn rol secundair. Deze nieuwe menselijkheid heeft als voordeel dat we meer van elkaar zien waardoor we ons beter kunnen verplaatsen in de ander. De biologische basis voor dit instinctieve inlevingsvermogen hebben we te danken aan een speciale groep zenuwcellen, de spiegelneuronen. Maar er kleven ook risico’s aan dit krachtig empathische vermogen.

Bestuurders en politici maken bewust of onbewust behendig gebruik van dit evolutionaire mechanisme. Het persoonlijke ontschuldigt waardoor de rol en de daarbij horende verantwoordelijkheid verbleken en het lastiger wordt om kritiek te geven.

Sophie Hermans creëerde tijdens haar speech op het VVD-congres verwarring door te roepen: ‘ik sta hier omdat ik mezelf ben. Ik ben Sophie Hermans’. Minister Van der Wal gooide ook haar mens-zijn in de strijd door snikkend te reageren op het ondermijnende AD-interview van minister Hoekstra met: ‘ik vond het niet fijn’. ‘Ik ben ook een mens. Dan hoop je op steun van het hele team.’

Baudet mag op een familiefeestje roepen wat hij wil

Behalve verwarring kan ook verontwaardiging ontstaan zoals bij het optreden van Sandra Phlippen tijdens Zomergasten. Ze zat daar primair als mens maar haar zeer persoonlijke smaak is voor velen niet los te zien van haar rol als hoofdeconoom bij de ABN Amro, zeker niet als ze denigrerende opmerkingen maakt over de gewone man. Toen Sigrid Kaag deze week twitterde dat ze onwel was geworden en het stikstofdebat niet kon bijwonen ontliep ze de kritiek als minister van financiën en kreeg ze als mens veel empathie en beterschapswensen.

Als hoogwaardigheidsbekleders te veel mens worden, wordt het lastiger om paal en perk te stellen als ze aantoonbaar falen in hun rol.

Als mens mag Thierry Baudet binnen de context van een familiefeestje wat mij betreft roepen wat hij wil. Maar als volksvertegenwoordiger is het onbestaanbaar dat hij zonder correctie steeds verder kan gaan in zijn publiekelijke antisemitisme. Deze week verscheen er een filmpje waarin hij Oekraïne vergeleek met Israël, ‘als centrum van een geheim systeem achter de machtsstructuur in de wereld’. Natuurlijk is er de gebruikelijke ophef en afschuw, maar tot op heden blijft het daarbij, terwijl een grote groep die zich met hem identificeert gevaarlijk wordt beïnvloedt. Groepsbelediging is sinds de jaren 30 van de vorige eeuw strafbaar gemaakt, nota bene om weerstand te bieden aan fascisme en antisemitisme.

Als ik faal in mijn rol als psychiater krijg ik terecht een tuchtklacht aan mijn broek. Het is onverteerbaar dat Baudet ongestraft Joden verdacht kan maken, daar waar de geschiedenis heeft aangetoond dat juist antisemitisme tot de vreselijkste vorm van ontmenselijking leidt.

Sylvain Ephimenco heeft vakantie. Psychiater en auteur Esther van Fenema vervangt hem.