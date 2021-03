Het is onbegrijpelijk en asociaal dat sommige kerken de wet overtreden

Dat de overheid zich niet bemoeit met de uitoefening van de godsdienstvrijheid is een groot goed dat moet worden gekoesterd. Dat de overheid vanaf het begin van de coronacrisis heel terughoudend is geweest in het opleggen van coronaregels aan kerken, moskeeën en andere gebedshuizen past daarbij. Het valt te prijzen dat bijna elke moskee, kerk en synagoge de coronamaatregelen goed in acht neemt – geen grote groepen, mondkapjes, afstand houden en waar mogelijk digitale diensten. Hierover zijn in goed overleg met religieuze organisaties afspraken gemaakt. Voor zover bekend zijn er ook bijna geen religieuze vieringen geweest die tot flinke verspreiding van het virus hebben geleid.

Juist daarom is het moeilijk te verkroppen dat er ook kerken zijn – al zijn het er maar een paar – die de coronamaatregelen veel te ruim willen interpreteren, of de regels zelfs gaan overtreden. Dat laatste gebeurt nu op Urk. De Sionkerk, een behoudend-protestantse kerk die onderdeel is van de Gereformeerde Gemeenten – besloot vorige week zich niet langer aan de regels te houden. Sinds afgelopen zondag zijn alle 600 gemeente­leden weer welkom in de ochtend- en middagdienst. Wie gezondheidsklachten heeft, wordt gevraagd thuis te blijven, en bij de ingang moeten de handen worden ontsmet, maar daarbij blijft het. Een mondkapje dragen hoeft niet meer, er wordt als vanouds gezongen, en onderling afstand houden is er ook niet meer bij. Met dat laatste overtreedt de kerk de coronawet.

Iedereen draagt verantwoordelijkheid in de bestrijding van het virus

Dat is een niet te begrijpen beslissing en ook niet sociaal. Terwijl de landelijke besmettingscijfers zorgwekkend stijgen, neemt de kerkenraad eigenstandig en moedwillig een gevaarlijk risico voor de volksgezondheid. Iedereen draagt verantwoordelijkheid in de bestrijding van het virus. Hoe meer schouders er onder die bestrijding gezet worden, hoe eerder het mogelijk zal zijn om al die activiteiten waar iedereen zo naar verlangt weer te kunnen oppakken. Dat gelovigen ernaar uitzien om weer als vanouds samen te komen in kerk, moskee of synagoge is volstrekt begrijpelijk. En het is bewonderenswaardig met hoeveel creativiteit het religieuze leven op veel plekken ondanks alles én binnen de kaders van de coronamaatregelen wordt vormgegeven. Daar zou de kerk op Urk een voorbeeld aan kunnen nemen.

Of er juridisch wat tegen de stap van de kerk op Urk is te beginnen, is echter zeer de vraag. De burgemeester van Urk ziet er geen mogelijkheden toe. De grondwet staat dat niet toe. Maar het behoeft geen betoog dat het veel beter zou zijn als de kerkenraad dit onzalige besluit terugdraait. Ook al duurt het nu al zo lang en is het moeilijk, het einde is hopelijk in zicht.