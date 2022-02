Het is niet alleen corona dat de overheid aanzet tot rommelen met burgerrechten

Als je moest verzinnen hoe curieus gebeurtenissen elkaar kunnen kruisen, neem dan bijvoorbeeld dit: op de dag dat de regering het einde van bijna alle coronamaatregelen aankondigt, de facto ook de coronapas, oordeelt het gerechtshof dat deze pas niet onrechtmatig is en gewoon mag worden toegepast. Dat was wat gisteren gebeurde, in een zaak die was aangespannen door het advocatenkantoor van Bart Maes. Het paste wonderwel in de grotere beweging van protesten, al dan niet met truckers, tegen een beleid dat dankzij omikron toch al op zijn laatste benen liep.

Mr. Maes, op Twitter zwaaiend met de vlaggetjes van Nederland en Canada, had voorafgaande aan het vonnis geroepen dat de staat zeker zou verliezen; dat zou de werkelijke reden voor de versoepelingen zijn. Snoeverij, voortkomend uit de alles-of-niets denkwereld van de anti-beweging waarin de Haagse politiek ‘misdadig’ heet en men oproept tot ‘ongediertebestrijding’ in de wetenschap.

Maar het gaat me eigenlijk niet om Maes en zijn entourage, het is al treurig genoeg dat de bewaking van burgerrechten terecht is gekomen in dit troebele water, we moeten het daar uittrekken. Je hoeft niet te geloven dat we in een dictatuur leven of worden belaagd door de duistere krachten van het World Economic Forum om je zorgen te maken over de digitale surveillance waaraan burgers worden blootgesteld. Dat was voor corona al gaande, denk aan de koppeling van bestanden met persoonsgegevens of aan camerabewaking in de openbare ruimte, maar door de pandemie is het in een stroomversnelling geraakt.

De coronapas was of is daarvan het meest sprekende voorbeeld, omdat die in potentie – al kwam het in Nederland zover nooit – de toegang tot het publieke leven kan laten afhangen van wel of niet gevaccineerd zijn. Het kwam nooit zover omdat een test- of herstelbewijs ook gold als groen licht, en dat was voor het gerechtshof gisteren ook de doorslaggevende factor. Maar dat neemt niet weg dat we nu beschikken over een instrument, ook als het wordt uitgeschakeld, dat diep kan ingrijpen in de vrijheid van burgers, zonder dat er duidelijke wettelijke criteria voor zijn vastgelegd: onder welke omstandigheden, hoe lang, met welk doel? Het is niet dat ik denk dat het nooit gerechtvaardigd kan zijn, er kunnen de gekste virussen ontstaan, maar de verleiding om te snel naar dit wapen te grijpen of het te graag bij de hand te houden is evident en moet door het parlement worden begrensd.

Het is bovendien niet alleen corona dat de overheid aanzet tot rommelen met burgerrechten. In de Volkskrant beschreef Huib Modderkolk gisteren hoe onder meer in de naam van terrorismebestrijding een ‘tijdelijke’ wet is verlengd die maatregelen toestaat – zoals een gebiedsverbod – zonder dat het strafrecht eraan te pas komt. Wat ontstond in de sfeer van acute dreiging, is omgezet in een permanente aantasting van rechten, gewoon voor de zekerheid. Zo zijn er altijd ‘dringende’ redenen om vrijheden te beperken – terrorisme, publieke gezondheid, fraudebestrijding – en digitaal kan er van alles. Maar we kunnen het niet aan complotdenkers overlaten om in de gaten te houden wat er gebeurt.