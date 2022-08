Het is misschien niet zo vreemd dat mensen op een dag besluiten een eigen realiteit te vormen

Zeker sinds corona lijkt de realiteit een opvatting of een mening te zijn die we niet meer vanzelfsprekend met elkaar delen. Een collega die je opeens dubbelzinnig aankijkt en zegt: “Jij snapt toch ook wel wie er achter het coronavaccin zit?” Of het probleemloos koppelen van boerenprotest aan Soros, Trump, nazi’s, Joden, Klaus Schwab en uiteraard het WEF. Mensen die sinistere complotten vermoeden om ons te manipuleren, onvruchtbaar te maken of uit te roeien. Alle lagen van de bevolking blijken kwetsbaar: van gepromoveerde scheikundigen en Gooise moeders tot QAnon-types, die reeds voor corona waren begonnen om met elkaar alternatieve werkelijkheden op te tuigen, omdat ze de bestaande machtsstructuren niet meer vertrouwen.

Ons brein creëert de werkelijkheid door eerdere ervaringen te combineren met informatie die binnenkomt via onze zintuigen. Dit tezamen bepaalt hoe we de wereld waarnemen en hoe we voelen en handelen. We zijn dus continu bezig om op basis van eerdere ervaringen en afwegingen de beste voorspelling te maken voor het hier en nu, om groot gevaar vóór te zijn. Als mensen getraumatiseerd zijn, is er sprake van nare ervaringen in het verleden.

Onze wereld is complex en lastig om te overzien

Elke trigger die doet denken aan toen, activeert een gevoel van angst of dreiging. Je bent minder goed in staat om het hier en nu zuiver te beoordelen omdat het verleden resoneert en de werkelijkheid vervormt. Als je binnenkomende informatie niet goed kunt verwerken, dan kan er sprake zijn van een psychose waarbij iemand last krijgt van wanen en hallucinaties en er een alternatieve werkelijkheid kan ontstaan.

Onze wereld is complex en lastig om te overzien. Als keer op keer blijkt dat jouw belang er niet toe doet en de waarheid ‘flexibel’ is, dan is het logisch dat je brein je wil waarschuwen voor ‘groot gevaar’, zoals bij trauma. Konden we vroeger zelf een rondje door het dorp lopen om met eigen ogen te zien hoe de vork in de steel zat, nu zijn we voor onze informatievoorziening afhankelijk van (sociale) media met hun eigen visies en belangen. Negatieve ervaringen in combinatie met subjectieve input maken onze realiteitsvorming kwetsbaar.

Door de huidige stikstofcrisis zijn de boeren in opstand en zien velen weer het zoveelste bewijs dat ‘kwade krachten uit zijn op onze ondergang’. De realiteit is dat de overheid niet eerlijk toegeeft dat ze jarenlang verkeerd beleid heeft gevoerd om maar een van de grootste voedselproducenten ter wereld te kunnen blijven. In plaats daarvan worden de boeren nu afgescheept met abstracte stikstofnormen die vanuit Brussel worden opgelegd en die ons plots overkomen.

Misschien niet verbazingwekkend dat mensen op een dag besluiten om een eigen realiteit te vormen die primitief, maar wel overzichtelijk is, namelijk: je deugt wel of je deugt niet. Zoals de filosoof Immanuel Kant ooit zei: ‘Alle kennis van de dingen die uitsluitend voortkomt uit het zuivere verstand of zuivere rede is niets dan louter schijn. Alleen in de ervaring ligt de waarheid’.

