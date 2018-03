Ze was in het gezelschap van een man die een sigaret rookte. Toen ik naar binnen stapte, volgden ze mij, zodat we samen de liturgie van de lokale democratie konden gaan vieren. Elke schakel in het proces werd met een zekere eerbied begeleid; men nam dit ernstig, dat was duidelijk.

De stempas voor het referendum was ik vergeten, en dat kwam goed uit, want eigenlijk voel ik helemaal niet voor referenda en ook ontbrak het me aan een lekker stevige mening over de ‘Sleepwet’. Voor de gemeenteraad daarentegen wist ik meteen wie ik moest hebben, dat was makkelijk. Maar vervolgens moest ik ook nog stemmen voor de wijkraad en ik had geen idee wie de kandidaten waren en waar ze voor stonden. Twee van de acht – zeven mannen, één vrouw – noemden de partij waar ze bij hoorden, dat was het enige houvast. En dan moest ik kiezen tussen Nida en PvdA.

Ik wil me niet via een politieke partij uitspreken over een geloof, laat staan over een etniciteit

Jeugdtrauma Best mogelijk dat de Nida-man de betere ideeën had, maar ik gaf toch de voorkeur aan de PvdA’er. Gewoon omdat ik niet verzuild wil stemmen. Het is me te benauwd, zo’n partij op basis van niet-politieke groepskenmerken, welke dan ook. Om die reden stem ik ook niet op de ChristenUnie, al kan ik me vaak wel in haar standpunten vinden. Vaak ook niet, trouwens. Maar het gaat mij erom dat ik me niet via een politieke partij wil uitspreken over een geloof, laat staan over een etniciteit. Bovendien maken de bastions van christen-, Turk- of moslim-zijn op mij de indruk van gevangenissen. Hier speelt een jeugdtraumaatje, dat geef ik toe. En ik geef ook toe dat wat mij een gevangenis lijkt, voor iemand anders een veilige haven kan zijn.