Het is laf, hoe de EU wegkijkt van Spanje

Ik ken Jean Quatremer sinds een eeuwigheid, maar ben helaas het contact met hem verloren. Lang geleden werkten we samen voor het Franse dagblad Libération. Begin jaren negentig werd Jean door de redactie van die krant naar Brussel gestuurd. Na meer dan 25 jaar als EU-correspondent te hebben gewerkt, is hij nu een van de meest vooraanstaande journalisten in Brussel. Een stem die telt, zoals het heet. Op zijn cv prijken tal van internationale onderscheidingen en af en toe zie ik hem via tv-stations van Noord- tot Zuid-Europa langs flitsen.

Maar gisteren was het niet op de Italiaanse Rai of Waalse RTBF dat Jean Quatremer verscheen, maar op de twitterpagina van de naar België gevluchte Catalaanse politicus Carles Puigdemont (tot 2017 president van de regionale regering van Catalonië). Ik vertoefde daar naar aanleiding van de veroordeling door het Spaanse hooggerechtshof van negen Catalaanse politici. Samen werden deze negen gisteren tot bijna honderd jaar gevangenis veroordeeld omdat ze in oktober 2017 een (volstrekt vreedzaam) referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië hadden gehouden. De gewelddadige repressie van het centrale gezag werd ongekend. Enkele politici, waaronder Carles Puigdemont, konden net Spanje ontvluchten. De negen veroordeelden zaten tot gisteren twee jaar (!) in voorarrest. En al die tijd zweeg de Europese Unie in alle talen.

De tweet van Quatremer die Puigdemond gisteren op zijn twitterpagina zette, luidde: “Ik ben tegen de onafhankelijkheid van Catalonië, maar deze politieke processen en deze ‘hallucinante’ straffen zijn een schande voor de Spaanse democratie. De EU die deze schijnvertoning vanaf het begin heeft gedekt, hoeft Hongarije en Polen niet de les te lezen.”

De EU keek weg bij d emocratuur Spanje

Zo bondig en met deze precisie had ik het ook willen formuleren. Op deze plek heb ik de laatste twee jaar herhaaldelijk geprobeerd mijn immense verontwaardiging over Catalonië neer te zetten. Behalve door de disproportionele reactie van Madrid, die niet bij onze Europese waarden past, werd ik vooral door het laffe zwijgen van Brussel getroffen. De EU die zo prompt is om landen uit het oosten op het matje te roepen, keek weg bij democratuur Spanje, waar het gebrek aan politieke onafhankelijkheid van het hooggerechtshof veel concreter is. Dat doet de EU vaker, wegkijken, zie het (voorlopige) ongemak van Europa rond de moordoperatie van Turkije op de Koerden.

De Spaanse politicoloog Sánchez-Cuenca zei in de Volkskrant dat Madrid met deze gang van zaken de woede jegens Catalonië in de rest van Spanje heeft willen bedienen. “Een heel groot deel van de Spanjaarden wil het de Catalaanse leiders betaald zetten wat ze hebben gedaan. Dat is een fenomeen dat zich zelfs niet voordeed in de tijd dat de Baskische afscheidingsbeweging Eta de ene na de andere aanslag pleegde in Spanje.”

De escalatie die nu dreigt in het opstandige en vernederde Catalonië is zuiver op het conto van het centrale gezag te schuiven. Een dergelijke schande noem je in het Spaans vergüenza.

