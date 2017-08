Het is kortzichtig van de regering om te pleiten voor één nationaliteit bij Brexit

De Brexit zou daar verandering in kunnen brengen. Zo besloot de Nederlandse te trouwen zodat ze een dubbele nationaliteit kan aanvragen. Het kan nog, in bepaalde gevallen. Ondanks dat onze regering in principe een dubbele nationaliteit ongewenst vindt. Een bekrompen standpunt.

Zelf ben ik 72 jaar geleden in Winterswijk geboren. Een dorp met aan drie kanten Duitsland. Mijn vader heeft na de oorlog contact gezocht met ‘de overkant’ via de kerk en de kegelclub. Al bezig met een verenigd Europa. Als jongen kampeerde ik met de padvinders van de Evangelische Kirche uit Bocholt. Zo voelde ik mij al vroeg meer Europeaan dan Nederlander.

Mijn dochter vindt dat haar kinderen met een Nederlandse moeder recht hebben Nederlander te zijn.

Mijn oudste dochter vertrok op haar zeventiende naar Engeland als au pair. Nu is ze 45 jaar en brengt alleen haar drie zoons groot. Ze woont en werkt in Engeland en heeft net een studie achter de rug om hogerop te komen. In Engeland, want daar zijn de kinderen geboren en getogen. Geen haar op haar hoofd die er over denkt om nu door de Brexit haar Nederlanderschap op te geven. De zoons hebben zowel de Engelse als de Nederlandse nationaliteit. Mijn dochter vindt dat ze met een Nederlandse moeder recht hebben Nederlander te zijn.

Voetbalfan Mijn kleinzoon (10 jaar) kan goed voetballen en is fan van Manchester United. Maar hij is vooral een Oranjefan. Met trots draagt hij tijdens de toernooien zijn oranje shirt. Mijn oudste kleinzoon heeft dit jaar op zijn school de eerste prijs gewonnen voor wie het beste een gedicht in het Engels kon vertalen. ‘Werkster’ van Gerrit Achterberg uit 1947, werd in 2017 ‘Cleaning lady’. Zonder zijn Nederlandse moeder en opa zou dit niet gebeurd zijn Het is een kort­zich­tig­heid van de Nederlandse regering om te pleiten voor één nationaliteit. Kortom, door je geboorte en levensloop kun je soms wat meer internationaal zijn. Het is een kortzichtigheid van de Nederlandse regering om te pleiten voor één nationaliteit. Het is jammer dat mijn lijfblad Trouw op 19 juli in het commentaar het daar mee eens is. Laten we over de grenzen heen blijven kijken.

