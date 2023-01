Het is katerig ontwaken uit een wereld die leeg is geschraapt

Donker en guur zijn de dagen, de wind loeit om het huis. De laaghangende takken tikken in de rug om ons te spoeden huiswaarts te gaan. Het beetje licht dat overdag schijnt heeft de kleur van verregend krantenpapier. Nergens trekken de wolken zo laag voorbij als in dit lage land – ik blijf me erover verbazen.

Ik lees over een wielrenner die met zichzelf vocht. En stierf. Hij werd veertig jaar. Zijn naam een kort gedicht. Lieuwe Westra. Ik zag zijn naam weleens voorbijkomen in de klassementen van de grote koersen. Zijn bijnaam was ‘Het Beest’, een bijnaam die ongemakkelijk aanvoelt. Sport gaat om het beheersen van de oerdriften, niet om het ontketenen ervan. Wielrennen is pure levenskracht, via de voeten doorgegeven aan de wielen. De ketting voelt onverwoestbaar, maar ook de ketting kan breken. Breekt de ketting dan breekt alles.

Topsport is een wrede romance. Wanneer in bedrijf, kan je je niet voorstellen dat er een ander leven mogelijk is. Wanneer uit bedrijf, kan je je niet voorstellen dat dat leven ooit mogelijk was geweest. Ik vroeg een hardloper wat hij voelde toen hij zijn persoonlijk record brak op de vijftien kilometer. Hij vertelde dat hij na de finish achterom had gekeken en geconcludeerd dat hij nog veel sneller had kunnen gaan. En voor die triomf mag alles wijken.

Ik kijk naar het gezicht van Lieuwe Westra. Vrolijke ogen met een zweem van bedenkelijkheid om de mond, alsof hij toch ook twijfels heeft bij de absolute wetmatigheden van de topsport.

Het ­leven als plek van zelfverbetering

In de badkamer kirt van vreugde ons kind. Onze peuter heeft een machtsgreep gedaan door de volledige controle over haar toiletgang op te eisen. Op het potje is ze heer en meester. Eten en drinken, dat kon ze al en vanaf deze week heeft ze ook de ontlasting aan haar wil onderworpen. Rond deze leeftijd komt het laatste deel van de verwerkingscentrale dat het lichaam onder controle plaatst van de geest. De kleine kan haar geluk niet op en toont ons het eindresultaat vol trots. Een plasje, een poepje. Het mestoverschotje geeft haar vleugels. Het leven gaat een nieuwe fase in, het ­leven als plek van zelfverbetering. Onze dochter de topsporter. Alles is mogelijk omdat jij het wilt.

Tienduizenden klimaatactivisten protesteren bij de Duitse bruinkoolmijn in Lützerath tegen de verregaande afgraving van het gebied. Zij dwingen ons om de vernietiging die onze energieconsumptie veroorzaakt recht in de ogen te kijken. Europese landen stuurden de mestvaalt van onze consumptiemaatschappij naar Egypte en Marokko om het daar te verwerken. Het globale zuiden als het toilet van het Westen. Zo bleven we in de heerlijke illusie dat onze energieverslindende levensstijl geen consequenties had. Tevergeefs, de misère is een gigantisch uitgegraven gat waarin geen leven meer mogelijk is. Mars op Moeder Aarde. Genoeg is genoeg. Dat er nog tienduizenden Greta Thunbergs mogen opstaan.

De wielrenner, de peuter, de klimaatactivist, ze symboliseren voor mij de grenzen van de groei. Te lang hebben we gedacht dat wie geen deel wilde uitmaken van die groei, bij zichzelf te rade moest gaan. Nee durven zeggen was geen optie.

Wie pessimistisch is moet eens lekker op vakantie. Wie het niet ziet zitten, krijgt een pilletje. Wie zich geen raad weet moet even gas terug nemen om daarna volle kracht vooruit te gaan. Het is katerig ontwaken uit een wereld die leeg is geschraapt.