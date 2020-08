Het is in het Overijsselse Daarlerveen net Groningen

Had je het ze tien jaar geleden gevraagd, dan hadden de bewoners van Daarlerveen gezegd: “Groningen? Hier lijkt niets op Groningen.” Nu zeggen ze almaar: “Het is hier net Groningen”.

Niet dat men er naar gas boort of dat er aardbevingen zijn. Maar in het Overijsselse Daarlerveen hebben de huizen ook scheuren, lopen de vloeren ook scheef, staan er ook huizen in stutten en de kelders vol water. Ook in Daarlerveen wonen gezinnen in bouwketen op hun eigen erf omdat hun huis onbewoonbaar is geworden.

Ook daar gingen maanden voorbij aan onderzoek en politiek geharrewar. Er waren momenten dat ze zich gesteund voelden door politici, maar nu zijn ook zij hun vertrouwen in de politiek kwijt.

Daarlerveen ligt aan een kanaal dat van Almelo naar De Haandrik loopt. Een paar jaar geleden werd dat uitgediept om het geschikt te maken voor grote schepen, tot wel 700 ton. Iedereen had het een prachtproject gevonden, tot de ellende begon. Eerst waren er tien, toen twintig, toen honderd huizen die verzakten. Niet alleen in Daarlerveen, in alle dorpen langs het uitgediepte water. Ook in Vroomshoop, Beerzerveld, Geerdijk.

Nu gaat het om meer dan 350 woningen.

Die van Vincent Grote Beverborg bijvoorbeeld, waarover Tubantia schreef. Daar kwam de achtergevel los van het huis. Hij kwam er in 2016 wonen, op zoek naar rust en ruimte.

Het werden jaren van soebatten en hopen en van steeds teleurgesteld worden. Als voorzitter van de stichting Plaatselijk Belang schreef hij brief na brief naar de provinciepolitici in Zwolle. “Geef voorrang aan de nood van de mensen. Help de bewoners van dit gebied”, schreef hij ze nog eind juni.

Ze ontvingen in het provinciehuis in Zwolle ook aan de lopende band post van de stichting Kant nog Wal over de kwestie.

Voor de bewoners was het logisch: hun huizen hadden schade na die dreunende werkzaamheden aan het kanaal, dus waren die de oorzaak. Maar een onderzoek afgelopen voorjaar was genuanceerder. Slechts bij 111 huizen kon de schade worden herleid tot het uitbaggeren of afdammen van het kanaal. Zo moest de achtergevel van het huis van Grote Beverborg door een andere oorzaak zijn losgekomen.

Bij de provincie bedachten ze een schaderegeling voor die 111. De mensen in de 242 andere kapotte huizen moesten het zelf maar zien. Tot, na eindeloos soebatten, eind juni een meerderheid van ­Statenleden zei dat ook die laatste groep schadeloos gesteld moest worden.

“Eerst zien, dan geloven”, zei Grote Beverborg. “Er is in dit dossier al vaker een belofte niet nagekomen.” Hij had gelijk. Toen puntje bij paaltje kwam, durfden de Staten de gedeputeerde niet te dwingen alle schade te vergoeden. Vaak wordt er onderzoek gedaan naar de vraag waarom burgers hun vertrouwen in de politiek verliezen. Vraag het Vincent Grote Beverborg. Hij is terug bij af, net als de inwoners van het inklinkende Groningen zo vaak waren.

