Het is hoog tijd de Zuiderzeelijn weer op de agenda te zetten

Ruim tien jaar nadat er definitief een streep werd gezet door de plannen voor de aanleg van de Zuiderzeelijn, is het hoog tijd om een spoorverbinding van de Randstad naar het Noorden weer prominent op de agenda te zetten. Dat moet dan wel wat sneller dan bij de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. Voor dat project werd in 1999 groen licht gegeven in de Tweede Kamer. Afgelopen zomer werd de metrolijn eindelijk in gebruik genomen.

Lees verder na de advertentie

Er is alle reden om de discussie voor de spoorlijn Lelystad-Emmeloord-Heerenveen-Drachten-Groningen nieuw leven in te blazen. Neem alleen al het Klimaatakkoord. Het verhaal is simpel: we moeten onze CO2-uitstoot aan banden leggen. Een spoorlijn kan voor veel ­automobilisten die vanuit of naar het Noorden reizen een goed alternatief bieden.

Als de heren en dames Haagse politici het Noorden écht bij de rest van het land willen betrekken is een (snelle) spoor­ver­bin­ding een belangrijke stap

Voor aardgas zal de komende decennia steeds minder plaats zijn in de Nederlandse energiemix. Dit valt samen met het teruglopen van de gaswinning in Groningen. Goed nieuws voor de Groningers die in het aardbevingsgebied wonen, maar voor de economie van de provincie blijft het niet zonder gevolgen. Waarschijnlijk gaan er duizenden banen verloren, directe maar vooral ook indirecte banen. Minister Wiebes heeft aangekondigd dat er steunmaatregelen komen om de economische klappen op te vangen.

Oppepper De economie van Noord-Nederland is sowieso wel aan een oppepper toe. Veel gemeenten hebben te maken met krimp. Jongeren verlaten de plek waar ze zijn opgegroeid, het voorzieningenniveau staat onder druk. Al met al een vestigingsklimaat dat er niet stabieler op wordt. De leefbaarheid wordt een steeds nijpender vraagstuk. Alle reden dus om als gemeenten en provincies de krachten te bundelen en flink en herhaaldelijk met de vuist op tafel te slaan in Den Haag. In de economie van het Noorden staat duurzaamheid voorop. Er is de afgelopen decennia voor een duizelingwekkend bedrag aan het Groninger gas verdiend. Dit heeft Nederland veel gebracht, maar in het Noorden heerst terecht het beeld dat men er daar een beetje bekaaid van af is gekomen. Laat het de regering en de Tweede Kamer eens ernst zijn, en laat ze dan hun blik eens werpen op de spoorkaart van ons land. Daar ontbreekt nog een schakel. Als de heren en dames Haagse politici het Noorden écht bij de rest van het land willen betrekken is een (snelle) spoorverbinding een belangrijke stap.

Lees ook:

Investeer niet alleen in die kwetsbare Randstad Houd bij het plannen van infrastructuur rekening met verandering van klimaat, vragen Sietze Norder, promovendus natuurwetenschappen aan de UvA en Erik Bieze, gemeenteraadslid in Stadskanaal.