Het is goed om te onthouden dat de hel in Syrië vreedzaam begon

Als ik mijn column een beetje op tijd afkrijg, kan ik misschien nog even naar buiten, dat zou lekker zijn. Maar ik weet dat ik me, lopend door een stad in feeststemming, zal blijven afvragen of ik dat zo mocht schrijven: ‘tientallen mensen gedood door chemische wapens’. Hoe weet ik dat, zo ver verwijderd van Syrië?

‘Verschillende medische organisaties’ maken er melding van, zoals de BBC zegt, en er zijn afschuwelijke beelden van half-stikkende kinderen, ‘maar onafhankelijke bevestiging’ ontbreekt. De Syrische en Russische autoriteiten beweren dat het om een valstrik gaat, de rebellen zouden deze aanval zelf hebben uitgevoerd om de regering-Assad in diskrediet te brengen. Valt dat uit te sluiten vanuit een werkkamer in Rotterdam-Zuid? Nee. Maar het is wel erg veel gevraagd om Damascus en Moskou het voordeel van de twijfel te gunnen; hun handen zijn nog vuil van eerdere aanvallen met verboden wapens, gebruikt in een strijd die met niet-verboden wapens al te smerig was voor woorden.

Fake-aanval

Merkwaardig: de Russische generaal Valery Gerasimov waarschuwde drie weken geleden al dat de opstandelingen in Oost-Ghouta bezig waren een fake-aanval met chemische wapens op poten te zetten. Volgens hem gebeurde dat in samenspraak met de Amerikanen, die op zoek zouden zijn naar een voorwendsel om het regeringscentrum in Damascus te bombarderen, waar ook Russen werken. “Als onze mensen worden aangevallen, zullen we vergeldingsacties ondernemen”, zei Gerasimov tegen Reuters. Wist de generaal dat Assad elk moment weer naar het gifgas kon grijpen? Was het zijn bedoeling de rebellen en de Amerikanen bij voorbaat de schuld te geven? Ook dat valt vanachter mijn computer niet uit te sluiten.

Wat vaststaat is dat onderzoek van de VN en de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) eerder heeft uitgewezen dat het Syrische regeringsleger verantwoordelijk was voor het gebruik van het zenuwgas sarin bij een aanval in 2017, waarbij meer dan tachtig doden vielen, onder wie veel kinderen. Dat was toen voor Trump, die tweette over ‘prachtige baby’s’ die waren gedood, reden om een Syrisch militair vliegveld te bombarderen. Nu heeft hij het over ‘Animal Assad’ die ‘een hoge prijs’ zal moeten betalen.

De OPCW stelde ook vast dat het Assad-regime in drie gevallen chloorgas inzette als wapen – daarvan wordt ditmaal in Oost-Ghouta ook melding gemaakt. Maar inmiddels is het mandaat van de VN/OPCW-onderzoeksmissie in Syrië verlopen; Rusland heeft een verlenging gevetood. Het kwaad kent in Syrië vele gezichten, ik weet het. Maar het is goed om te onthouden dat deze hel begon met vreedzaam protest tegen een dictator, en ook om te zien wie hem te hulp schoot.

Ziekenhuis telt zeventig doden, aldus de BBC. Ik ga naar buiten. De zon schijnt.

