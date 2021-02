Het is goed nieuws dat de basisscholen weer opengaan

‘Het mag absoluut niet gebeuren dat de scholen na 9 februari langer dichtblijven’. De oproep van de jeugdzorgmedewerker afgelopen vrijdag in deze krant liet er geen misverstand over bestaan. Zij ziet dagelijks de sociale gevolgen van de schoolsluiting voor kinderen met een onveilige thuissituatie. Voor deze kinderen betekent iedere dag langer thuis meer kans op schade. ‘Voor buitenstaanders is dat soms moeilijk voorstelbaar’, zei ze.

Daar blijft het niet bij. Jongeren kloppen veel vaker aan bij de spoedpoli met psychische klachten, de kindertelefoon ziet het aantal gesprekken over huiselijk geweld, zelfdoding, eenzaamheid, en depressie in deze tweede lockdown toenemen. Anders dan tijdens de eerste lockdown is het perspectief op betere tijden uit zicht verdwenen, ook al zijn er vaccins in aantocht. De (kwetsbare) kinderen, jongeren en studenten gaan eraan onderdoor.

Door de basisscholen te openen, beperk je hopelijk een deel van de schade die de jongste kinderen oplopen. Het valt te prijzen dat het kabinet afgelopen weekend deze beslissing nam, ook al blijven er serieuze zorgen over de opmars van de Britse variant die bij kinderen net als bij volwassenen besmettelijker is. Toch ziet ook het OMT het maatschappelijk belang en adviseert, hoewel niet unaniem, de scholen en de kinderopvang vanaf maandag te openen.

De verdeeldheid is begrijpelijk met een derde golf op komst. De leerkrachten reageren dan ook voorzichtig, met name de iets oudere generatie of mensen met een kwetsbaar gezinslid. De zorgen van deze docenten moeten serieus genomen worden, net als tijdens de eerste schoolsluiting. Als de leerkrachten zich niet prettig voelen voor de klas, moeten ze thuisblijven. Maar voorrang geven aan leraren binnen het vaccinatieprogramma is geen goed idee. Het advies van de Gezondheidsraad moet leidend blijven, en het is onmogelijk om gehoor te geven aan alle oproepen van verschillende belanghebbenden binnen de samenleving.

Tot die tijd moeten scholen voorzorgsmaatregelen nemen, net als in Spanje waar de scholen open zijn gebleven: laat klassen apart van elkaar buitenspelen, spreidt de breng- en haaltijden, introduceer sneltesten. Of de quarantainemaatregel – een hele klas moet thuisblijven als 1 persoon besmet is – zijn vruchten afwerpt, moet blijken. Met oplopende besmettingscijfers kunnen zomaar duizenden kinderen per dag thuis komen te zitten, wat het voor hen niet makkelijker maakt.

Maar dit is voor nu het hoogst haalbare en dat is goed nieuws voor de kwetsbare kinderen die zoveel baat hebben bij structuur, en een sociale, veilige omgeving met hun eigen juf of meester. Ook bij een volgende stap moeten de jongeren prioriteit krijgen. Laat het kabinet nadenken over mogelijkheden om kleine groepjes middelbare scholieren elkaar op gepaste afstand te ontmoeten op school. Want de psychische schade die deze groep oploopt, mag niet onderschat worden.

