Het is gevaarlijk om Nederland te ontdoen van zijn geschiedenis

Kunstcentrum Witte de With in Rotterdam heeft een boze brief gekregen die het centrum 'anti-zwartheid' verwijt, omdat het is genoemd naar een admiraal die in dienst van de VOC net zulke verschrikkelijke dingen heeft gedaan als Jan Pieterszoon Coen.

Het centrum heet naar de straat waaraan het staat. En dus wordt Rotterdam verweten dat het een straat naar deze man heeft genoemd en uitdraagt dat die straat het kloppend hart is van de buurt waar iedereen van kunst en cultuur geniet. Die straatnaam moet dus ook veranderd worden.

Een van de ondertekenaars is politica Sylvana Simons. De raad van toezicht van Witte de With buigt nederig het hoofd en gaat op zoek naar een andere naam.

Deze voortdurende druk om Nederland in de openbare ruimte te ontdoen van zijn geschiedenis is gevaarlijk, want die geschiedenis is het collectieve verleden en geheugen van dit land en dit volk. Witte de With deed in de 17de eeuw dingen die wij nu veroordelen, maar hij was ook een vlootvoogd die de jonge Republiek der Verenigde Nederlanden verdedigde tegen wrede vijanden als Spanje en Engeland, en dus een van de vele mensen uit de voorbije eeuwen aan wie de actievoerders danken dat ze in een vrij en welvarend land hun boodschap kunnen uitdragen.

Juist door de geschiedenis in de openbare ruimte in stand te houden, zijn de mensen niet onwetend

Natuurlijk zijn bij het verdedigen en vormen van onze samenleving ernstige fouten gemaakt. Dat weten wij dankzij onze kennis van de geschiedenis... Maar fouten zijn menselijk en van alle tijden. De actievoerders kunnen de geschiedenis beter gebruiken om het vele onrecht te bestrijden dat elders wordt geleden. Om dicht bij hun eigen argumenten te blijven: er is nog steeds slavernij die schreeuwt om bestrijding, zoals de kindslavernij bij de productie van garens in delen van India. En wat te denken van de behandeling van de dwangarbeiders bij de bouw van voetbalstadions in Qatar en van de onvrijheid van vrouwen in Saudi-Arabië.

De actievoerders bereiken met hun ageren tegen de geschiedenis het tegendeel van wat ze zeggen te willen. Juist door de geschiedenis in de openbare ruimte in stand en dus zichtbaar te houden, zijn de mensen niet onwetend en discussiëren zij over de geschiedenis.

