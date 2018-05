Het is geen wonder dat Poetin wel eens wordt verward met een tsaar

Ik weet niet hoe hij daar zelf over denkt, maar het is in elk geval niet de bedoeling dat Russen er publiekelijk bezwaar tegen maken . Wie dit weekeinde onder de noemer #nietmijntsaar de straat op ging, liep gerede kans gearresteerd te worden. Er werden in verschillende Russische steden 1600 mensen opgepakt.

Vandaar het Russische speldje op het colbert van Wilders, vandaar de Poe­tin-sym­pa­thie van Baudet

Het aantal demonstranten was klein, maar groot genoeg om de autoriteiten op de zenuwen te werken. Waarom? Omdat elk protest de mythe aantast die het bewind van Poetin moet legitimeren; die van de organische en spirituele eenheid tussen volk en leider. Waar die mythe vandaan komt, is geen geheim, er zijn genoeg Russische denkers die de burgers dit verhaal in het oor fluisteren, en Poetin zal de laatste zijn om het te ontkrachten. Integendeel, hij wakkert het aan, zich beroepend op de filosoof Ivan Iljin (1883-1954), die een Russisch-christelijke variant van het fascisme voorstond.

Ik besef dat Poetin - een voormalige geheim agent, geen denker - niet verantwoordelijk is voor alles wat Iljin, of welke nationalistische apostel dan ook, ooit te berde heeft gebracht. Maar het is geen gevalletje ‘schuldig door associatie’ om Poetin in verband te brengen met Iljin. Tsaar Vladimir heeft de filosoof (die stierf in ballingschap) een eervolle herbegrafenis in Russische bodem gegeven, stuurde regionale gouverneurs Iljins boekje ‘Onze plichten’ en citeert hem gretig bij allerlei gelegenheden. Of hij dat doet uit overtuiging of uit politieke berekening is een open vraag, maar het lijkt er niet op dat Poetin zichzelf veel geweld aan hoeft te doen om het gedachtengoed van Iljin voor het voetlicht te brengen.

Sterke leider Een blik op het werk van Iljin - ik volg hier een recente publicatie van historicus Timothy Snyder - laat een schrikwekkende gelijkenis zien tussen Iljins nationaal-messianistische hutspot en de retoriek en de politiek van Poetin. Geïnspireerd door het fascisme van Mussolini, geloofde Iljin in de verschijning van een sterke leider die, uitblinkend in mannelijkheid, de personificatie van de macht zou zijn. Niet als resultaat van een mandaat van het volk, maar als belichaming van de natie. “Zijn macht komt uit zichzelf.” De leider is bij Iljin regerings-chef, wetgever, opperrechter en opperbevelhebber tegelijkertijd. De alleenheerser over een onbevlekt Rusland, een land dat in zijn geschiedenis voortdurend van alle kanten werd aangevallen, maar nu eindelijk zou overgaan tot ‘zelfverdediging’. Een deel van dit verhaal is specifiek Russisch. Maar het onderliggende idee van het land als een ‘levende organische eenheid’, gedragen door de ‘metafysische identiteit van alle leden van dezelfde natie’, is een sentiment dat ook nieuw-rechts in Europa koestert. Vandaar het Russische speldje op het colbert van Wilders, vandaar de Poetin-sympathie van Baudet, die de ‘heelheid van de wereld’ wil herstellen. Liever niet, heren. Eén tsaar is genoeg. Drie keer per week schrijft Stevo Akkerman een column waarin hij de 'keiharde nuance' en het 'onverbiddelijke enerzijds-anderzijds' preekt. Lees hier meer columns