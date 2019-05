Het is eigenlijk wel frappant dat schrijfster Franca Treur zo omringd is met literatuurmijders

Zelf zit hij in de game-industrie, en hij vermoedt met regelmaat hardop dat er best vraag is naar goed geschreven, diepzinnige games. Niet heel veel vraag, maar nog altijd meer dan naar boeken. Zelf maakt hij een game over de Tweede Wereldoorlog, wat vreselijk veel werk is, want alles moet kloppen met de historische werkelijkheid en het spel mag op geen enkel besturingssysteem vastlopen, ook niet op systemen van de toekomst. Maar als het af is, is hij multimiljonair. Dat wenst hij mij ook toe, supersympathiek, al zit het er niet in dat de miljoenen me via de game-industrie gaan bereiken. Ik heb zover ik weet nog nooit een hele computergame gespeeld. Wel ben ik gevoelig voor het argument ‘meegaan met de tijd’. Niemand voert graag een achterhoedegevecht.

Lees verder na de advertentie

Maar dan denk ik aan de fietstocht naar mijn schrijfhuisje, al die dingen die ik onderweg zag. Zoals het schaap dat door haar voorste knieën zakte om haar kop op een liggend lammetje te leggen. Meerkoeten die voedsel deelden met hun jonkies. Games met natuurobservaties, is daar vraag naar?

Wat zou het mooi zijn als je bestaan op zichzelf reden genoeg is voor een lekker gevoel

Een vriendin van me weet zeker van niet. Games, dat is oorlog en avontuur. Zij heeft trouwens ook nog nooit een boek van me gelezen, zoals de meeste mensen in mijn directe omgeving. Ik denk aan mijn Amerikaanse vrienden die graag en veel met schrijvers omgaan, en hen soms zelfs financieel ondersteunen, maar boeken lezen, ho maar. Het is eigenlijk wel frappant dat ik zo omringd ben met literatuurmijders.