Het is een misvatting dat mannen en vrouwen verschillend zijn

In De Groene Amsterdammer schreef Basje Boer onlangs een fraai essay over vrouwen in het werk van regisseur Paul Verhoeven, met als aanleiding zijn nieuwste film Benedetta. Het was allerminst een negatief of ongenuanceerd stuk, maar ik kreeg de kriebels bij de volgende passage: ‘De vrouwen van Verhoeven zijn deels vrouwelijke verleidingskunst, deels mannelijke agressie. Ze bestaan niet echt, maar zijn een projectie van hun mannelijke maker. Ook daaruit spreekt kwetsbaarheid: Verhoeven getuigt van zijn fascinatie voor vrouwen, zijn adoratie, maar bekent tegelijkertijd dat hij niets van ze begrijpt.’

Hoe zou een man niets van vrouwen kunnen begrijpen, terwijl man en vrouw toch allebei tot de soort homo sapiens behoren? Wat gaat hier mis? Als je verleidingskunst het label ‘vrouwelijk’ meegeeft, en agressie het label ‘mannelijk’, dan lijk je te impliceren dat een individueel personage een complete bevolkingsgroep moet representeren. Een statistiek. Gemiddeld genomen zijn mannen vaker en ernstiger agressief dan vrouwen, ja, akkoord, maar dat zegt niets over de agressie van een individuele man of vrouw. Een agressief vrouwelijk personage is een psychologisch-realistische mogelijkheid, en geen ‘projectie’ van haar mannelijke maker.

Het is geen zeldzaamheid dat er zo over personages in film of literatuur wordt gedacht. Twee keer heb ik zelf een vrouwelijk hoofdpersonage in een roman opgevoerd, en beide keren kreeg ik van lezers de vraag hoe het me gelukt was me zo goed in te leven in een vrouw. Hoe complimenteus ook, er spreekt opnieuw de misvatting uit dat mannen en vrouwen zo verschillend zijn als kwallen en giraffen. Wat er werkelijk achter dat compliment schuilde, was dat lezeressen zich herkenden in de persoonlijkheid van het personage, níet in haar geslacht.

Een verknipt mannenfantasietje

Hetzelfde proces was volgens mij werkzaam bij de negatieve kritiek op met name mijn erotische roman 25. Een ‘gewillige’ of seksueel assertieve vrouw, vonden sommige lezeressen, moest wel een verknipt mannenfantasietje zijn. ‘Ik herken mezelf niet in dit vrouwbeeld’, is de achterliggende gedachte, maar die zegt vooral iets over de beperktheid van dat vrouwbeeld, waarin blijkbaar geen plaats is voor seksuele assertiviteit. Daarom is herkenbaarheid naar mijn idee zo’n beroerd criterium in de beleving van fictie: je beperkt daarmee je waardering voor een kunstwerk tot de grenzen van je eigen persoonlijkheid.

Iets soortgelijks zie je in allerhande woke-discussies over film of literatuur. ‘Voel ik mijzelf wel gerepresenteerd? Valt er wat te herkennen?’ Als je zo denkt, is een zwarte man in een film of roman nooit zomaar een zwarte man, maar altijd een representatie van De Zwarte Man.

Het is statistisch-sjablonistische kunstbeleving, terwijl in mijn opvatting de grote waarde van kunst nu juist – onder meer – ligt in de verkenning van het hoogst individuele en eigenzinnige.