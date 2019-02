Het is een goede zaak dat er op Schiphol pas op de plaats wordt gemaakt

Drie partijen proberen het al lange tijd eens te worden over de mate waarin het aantal vluchten van en naar Schiphol zou kunnen groeien, tot 2023. Na dat jaar is ­te veel onzeker, omdat het luchtruim boven Nederland dan opnieuw wordt ingedeeld. Maar tot aan 2023 is er volgens twee van de drie partijen ook nog te veel onzeker. Zo hebben zowel de gemeenten en provincies als ook de omwonenden er geen vertrouwen meer in dat de luchtvaartsector zich aan de afspraken gaat houden. Hun gebrek aan vertrouwen is heel begrijpelijk. Omwonenden zijn sinds de vorige afspraken in 2008 vooral geconfronteerd met een grotere toename dan toegezegd, met bijbehorende toename van lawaai, ook in de nachtelijke uren. Ook is sindsdien duidelijker geworden wat de schade is van CO2-uitstoot en van ultrafijnstof en is er na metingen bij vliegveld Lelystad gegronde twijfel gerezen over de uitkomst van zogeheten milieueffectenrapportages, en van geluidsmetingen.

De overheid beschermt burgers wel vaker tegen zichzelf en tegen elkaar, ook met snel­heids­li­mie­ten

In het Schipholoverleg is het aanbod opgenomen om tot aan het jaar 2023 niet meer dan tienduizend vliegbewegingen boven op de afgesproken half miljoen te leggen. Voor de omwonenden en de betrokken gemeenten en provincies was dat onaanvaardbaar. Dus zit de zaak vast en is het nu aan de minister om te beslissen. Dat de stem van omwonenden meetelt, is winst. Dat de manier waarop zij vliegtuiglawaai beleven minstens zo serieus wordt genomen als wat de decibelmeters zeggen, ook.

Het is dan ook geen toeval dat ook het overleg over uitbreiding van het kleine vliegveld Lelystad om Schiphol te ontlasten steeds tot uitstel heeft geleid en dat nog steeds doet. Een kritisch geluid van burgers richting een instantie die hun dagelijkse leefomgeving sterk negatief beïnvloedt, heeft zin.

Het is goed te bedenken dat het tegelijk ook gewone burgers zijn die voor die overlast zorgen. Van een effect van vliegschaamte is nog weinig of niets te merken aan het aantal geboekte vakantievluchten. Het zijn zeker ook de vele vakantievluchten die bijdragen aan gemorrel aan het vliegplafond. Een reden temeer om toe te juichen dat er pas op de plaats wordt gemaakt en dat het aantal starts en landingen op Schiphol voorlopig op vijfhonderdduizend blijft staan. Zolang het overleg over Lelystad ook vol onduidelijkheden zit, doet minister Van Nieuwenhuizen er beter aan geen uitbreiding van vluchten naar en van Schiphol toe te staan. De overheid beschermt burgers wel vaker tegen zichzelf en tegen elkaar, bijvoorbeeld door snelheidslimieten op de snelwegen. Een vliegplafond op Schiphol is net zoiets.

