Het is een goede zaak dat de PVV nu uitrolt

Over afdelingen mogen we immers niet spreken en al helemaal niet over partijgenoten, want de PVV is immers nog steeds een eenmansbedrijf en geen vereniging met leden. Voor afdelingen zou er bovendien iets moeten zijn van een partijorganisatie, hetgeen ook nog altijd ontbreekt in het levenswerk van Wilders.

Er mag geen misverstand over bestaan: Wilders heeft uiteraard het volste recht om zijn partij, of zijn beweging zo u wilt, uit te rollen op de wijze waarop het hem goeddunkt. Niets staat hem daarbij in de weg, niet in formele en zeker ook niet in praktische zin.

Sterker, het valt toe te juichen dat een politiek leider, die nu al een aantal keren bij opeenvolgende verkiezingen bewezen heeft een substantieel deel van de kiezers aan te spreken, zich verdiept in het lokaal bestuur en meent daarin met geestverwanten een nieuw, niet gehoord geluid te kunnen leveren.

De ervaringen in Almere en Den Haag, de twee gemeenten waar de PVV inmiddels al twee keer meedeed aan de lokale verkiezingen, stemmen echter niet hoopvol. In beide gemeenten is het PVV-geluid behoorlijk voorspelbaar en niet of nauwelijks toegesneden op de specifieke lokale problematiek, of het moet zijn dat er keer op keer op gehamerd wordt dat in beide gemeenten de integratie van minderheden, zacht uitgedrukt, moeizaam verloopt. Vooral in Den Haag is het voor het overige een geschiedenis van ruzies, afscheidingen en andere incidenten, net als overigens met de eerste fracties die Wilders in de Tweede Kamer leidde.

Gedoe in de PVV of met PVV’ers straalt op de politiek als geheel af

Geen reden voor leedvermaak Het is voor de PVV kennelijk erg moeilijk om kandidaten te vinden die zich willen schikken in een partijlijn en de capaciteiten bezitten om als raadslid dan wel Kamerlid een zinvolle inbreng te hebben. Dat zoiets in korte tijd ook bijna een onmogelijke opgave is, bewijst de geschiedenis van de Lijst Pim Fortuin wel, maar Wilders zit inmiddels als PVV’er al meer dan tien jaar in de Kamer en op lokaal niveau is zijn beweging al bijna acht jaar aanwezig. Mocht het tot onverkwikkelijkheden komen in een aantal van die zestig gemeenteraden waar de PVV ongetwijfeld volgend jaar zal binnenstormen, dan zal dat geen enkele reden voor leedvermaak mogen zijn. Het aanzien van de politiek, en dan vooral van individuele politici, is al niet al te best, om het zacht uit te drukken. Gedoe in de PVV of met PVV’ers straalt op de politiek als geheel af. De mening van de krant, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

